Pelayo Ortiz 31 JUL 2026 - 22:15h.

El aumento de seguridad ha contribuido a serenar la situación en Ceuta.

Última hora de la entrada de miles de migrantes a Ceuta y a Melilla: vecinos y turistas huyen a la Península por miedo y falta de suministros

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El aumento de seguridad ha contribuido a serenar la situación en Ceuta. Han sido horas de angustia, de tensión, de incertidumbre. Ha sido la crónica de un asalto que ha pasado de la llegada masiva de ayer como el repliegue ordenado de hoy, informan M. Manchón y J Martínez.

De 60.000 personas entrando en estampida de forma ilegal en Ceuta con un balance de, al menos 57 muertos. Interior habla de casi 50.000 personas que han vuelto de nuevo a Marruecos en horas. Llegaban al grito de ¡Viva España, no Marruecos!, pero se han ido muchos frustrados al ver a una ciudad cerrada por miedo y en shock.

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Otros han tenido que correr finalmente delante de la Policía, o simplemente han dormido al raso sin nada que comer o beber en horas. El paraíso no era esto. Así que de besar la arena del mar al llegar muchos pasaron a alertar a otros para que no hicieran ese viaje que varias decenas les ha costado la vida.

Pero el caos se ha calmado con la policía marroquí y española controlando un doble flujo de personas. Los que siguen entrando y los que regresan. "En la ciudad nada, se acabó".

Marruecos ha pasado de dejar pasar el flujo a actuar con contundencia en el lado del país vecino. Miles de personas han deambulado por la ciudad con hambre. Durante la noche y el día de hoy se han vivido enocasiones escenas de violencia.

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En el Centro de Acogida Temporal, los agentes han tenido que intervenir con pelotas de goma para sofocar tanta tensión. Para la gran mayoría se acabó el sueño de un futuro mejor. La pregunta es: ¿jugarse la vida para entrar ilegalmente en un país y volver a casa en horas tiene sentido?