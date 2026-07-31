Italia suspende las conexiones marítimas y aéreas con España y refuerza los controles fronterizos en plena crisis migratoria en Ceuta

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Las autoridades de Italia han ordenado este viernes el cierre de la frontera marítima y aérea con España, en plena escalada de la tensión diplomática entre ambos países por la crisis migratoria en Ceuta.

La decisión se adopta tras una reunión del Ministerio del Interior

Según informan medios italianos, el Ministerio del Interior ha acordado el cierre de las conexiones marítimas y aéreas con España tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras.

El encuentro estuvo presidido por el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, quien ha liderado la respuesta del Gobierno ante la evolución de la crisis. Antes de adoptar la medida, Piantedosi mantuvo conversaciones con su homólogo francés, Laurent Nuñez, con quien acordó reforzar los controles en la frontera terrestre entre Italia y Francia, como parte de las medidas destinadas a contener posibles movimientos migratorios derivados de la situación en Ceuta.