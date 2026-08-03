La Policía Local se está encargando de localizar a estos marroquíes que presuntamente son menores de edad

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CeutaCeuta mantiene este lunes acogidos a 862 menores en sus centros y en otros recursos extraordinarios habilitados en la ciudad, si bien tiene constancia de que muchos otros que entraron el pasado 30 de julio todavía no han pedido ser atendidos o están escondidos.

Fuentes del Gobierno ceutí han explicado a EFE que el centro de acogida de La Esperanza, la nave del Tarajal Nueva Esperanza y los dos espacios habilitados en Piniers tienen censados a cerca de 900 niños, todos ellos marroquíes.

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Advierten que muchos menores podrían estar ocultándose en asentamientos ilegales

No obstante, el Ejecutivo autonómico ha advertido que muchos menores se pueden estar ocultando en asentamientos ilegales en la ciudad, sobre todo en los montes, o bien todavía no han sido detectados por la Policía Local, que está procediendo al traslado de estos hacia los lugares de acogida.

Considera que la cifra de protegidos puede variar en las próximas horas y superar el millar, aunque se ha indicado que algunos de estos menores volvieron de forma voluntaria a Marruecos junto a sus padres, con los que habían realizando el cruce irregular.

Muchos menores se encuentran en el entorno de la frontera del Tarajal

Aún así, la Policía Local se está encargando de localizar a estos marroquíes que presuntamente son menores de edad para su traslado a las dependencias de la ciudad que se encarga de gestionar el centro principal de La Esperanza mientras las asociaciones Samu y Engloba se ocupan de los recursos provisionales.

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En la mañana de este lunes, según ha podido comprobar EFE, muchos menores se encuentran en el entorno de la frontera del Tarajal, concretamente en las naves del polígono industrial situado junto al paso fronterizo.