El presidente de Ceuta denuncia que la "integridad territorial" de España se ha visto "violentada" en Ceuta "a través de una avalancha de 80.000 personas"

Faten, una promesa del fútbol femenino marroquí, muere al intentar cruzar a nado la costa de Ceuta: buscaba "una vida mejor y un futuro"

Compartir







CeutaEl presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha señalado en declaraciones a esta casa que se estima que quedan entre 3.000 y 5.000 personas migrantes en la ciudad autónoma cuatro días después de la entrada masiva desde Marruecos. Asegurando que todavía no ha vuelto la “normalidad”, ha vuelto a denunciar que la "integridad territorial" de España se ha visto "violentada" en Ceuta "a través de una avalancha de 80.000 personas", que es prácticamente la población de la ciudad.

"Esa angustia, ese temor y esa sensación de impotencia, de miedo, que vivió la ciudadanía de Ceuta, sigue estando marcada en nuestro estado de ánimo", ha aseverado, mientras su Ejecutivo, paralelamente, ha elevado a 88 la cifra de personas que han aparecido muertas en las inmediaciones del espigón fronterizo de El Tarajal como consecuencia de la entrada masiva a nado el pasado jueves 30 de julio.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil y su sofisticado sistema para identificar a las víctimas en Ceuta: así trabajan sus especialistas en el terreno

El Gobierno de Ceuta señala que días antes de la entrada masiva ya tenían una “preocupación manifiesta”

En el actual escenario, el presidente de la ciudad autónoma ha subrayado que la situación no es la del jueves y viernes, pero ha precisado que "hay que tomar medidas en muchos sentidos" para que "no se vuelva a repetir".

Al respecto, Juan Jesús Vivas ha expresado a Telecinco que días antes de la entrada masiva desde Marruecos, su gobierno ya tenía una "preocupación manifiesta" porque se producían "movimientos" que indicaban que había que tomar medidas excepcionales con un "mando único" al "amparo de la Ley de Seguridad Nacional", porque llegaron a entrar entre 1.800 y 2.000 personas a nado.

Mientras, desde el Gobierno ceutí, respecto a la cifra de muertos, que ha elevado a 88, han indicado que la mayoría de los fallecidos han sido trasladados a las dependencias del antiguo Hospital Militar de la ciudad, siendo en la mayor parte de los casos el ahogamiento la causa de la muerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su lado, la Delegación del Gobierno cifró en 72 el número de fallecidos, según los datos ofrecidos este domingo por el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, mientras que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) eleva la cifra a un centenar.

En el otro lado, Marruecos, que ha roto el silencio cuatro días después, solo ha reconocido 11 muertes en sus costas, trasladando la responsabilidad de lo ocurrido a las mafias y la desinformación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Concretamente, el Ministerio del Interior marroquí ha atribuido los hechos a “la explotación sesgada del espacio digital, la promoción de información engañosa, el papel de las bandas de trata de personas y las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos, que apuntaban a la ilusión de la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias".

No obstante, y al respecto, el Ejecutivo marroquí señala que Marruecos "seguirá siendo, según lo prometido con sus socios, un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales"