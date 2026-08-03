telecinco.es 03 AGO 2026 - 09:35h.

Los agentes han utilizado por primera vez el sistema “Identisat GC”, que permite la “identificación dactilar vía satélite en tiempo real sin necesidad de cobertura convencional”

La Policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos

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CeutaEspecialistas del Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil han sido desplegados en la Comandancia de Ceuta para reforzar en el terreno las complejas labores de identificación científico-técnica de víctimas en el marco de la reciente crisis migratoria. Tras la avalancha de migrantes llegados a la ciudad autónoma, con multitud de personas cruzando a nado la frontera con Marruecos en El Tarajal, muchos han perdido la vida en el mar, ante lo cual los agentes especializados ya han practicado más de una veintena de autopsias.

Durante su intervención, el equipo DVI ((Disaster Victim Identification) de la Benemérita, especializado en la gestión de catástrofes y sucesos con múltiples fallecidos, ha alcanzado además un importante hito operativo al emplear por primera vez sobre el terreno el denominado sistema “Identisat GC”, el cual permite la “identificación dactilar vía satélite en tiempo real sin necesidad de cobertura convencional”.

Así trabaja la Guardia Civil en la identificación de víctimas en Ceuta

Desarrollado por el Departamento de Identificación del SECRIM, se trata de una herramienta de identificación dactilar equipada con conexión satelital que permite:

Captura y transmisión biométrica en tiempo real en escenarios de alta complejidad operativa.

Operatividad total sin cobertura convencional, garantizando la conectividad en cualquier entorno o contingencia.

Optimización de la trazabilidad y rigor científico, agilizando los tiempos de respuesta y la gestión forense.

Hasta el momento, “los equipos desplegados han participado en la realización y gestión de 22 autopsias, aplicando los estándares internacionales más exigentes en la identificación de víctimas”, señala el propio Instituto Armado en una nota, donde destacan que “este avance refleja el compromiso continuo de la Guardia Civil con la innovación, la vanguardia tecnológica y el rigor forense en situaciones de alta exigencia humanitaria y operativa”.

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Marruecos atribuye lo ocurrido a las mafias y la desinformación

Mientras, con los ceutíes tratando de recuperar la normalidad poco a poco tras la marcha de miles de migrantes que ya han regresado, el Gobierno de Marruecos ha roto el silencio cuatro días después y ha achacado la crisis migratoria en Ceuta a una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo de España sobre las 'devoluciones en caliente'. En su primera valoración pública de la incursión masiva de decenas de miles de marroquíes en la ciudad autónoma durante el jueves y el viernes a través de espigón de El Tarajal, que se ha saldado con al menos 72 muertos, la mayoría ahogados, el Ministerio de Interior marroquí ha subrayado que lo ocurrido no ha sido fruto "ni de circunstancias espontáneas ni de factores circunstanciales", sino una combinación de "la explotación maliciosa del espacio digital y de la actividad de redes de trata de personas", junto a "la promoción de información engañosa y malas interpretaciones que acompañaron a las recientes decisiones emitidas por las autoridades judiciales españolas".

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No obstante, y pese a no hacer ninguna autocrítica, desde el Gobierno de Marruecos han señalado que seguirán siendo, "según lo prometido con sus socios", un "socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales".