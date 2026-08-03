El informe del CNI que investiga la entrada masiva a Ceuta y al que ha tenido acceso 'Informativos Telecinco'

Ceuta acoge en sus centros a 862 menores pero cree que muchos siguen en las calles "en asentamientos ilegales"

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CeutaSegún pasan los días, Ceuta se recupera de los momentos de tensión vividos en sus calles en las últimas horas tras la llegada de miles de personas desde Marruecos.

Ahora, la ciudad trata de poner un cierto orden al caos vivido en estos últimos días. Aunque la gran mayoría de las personas que saltaron a Ceuta ha regresado ya a Marruecos, cerca de 3.000 migrantes continúan deambulando por las playas o acampados en la puerta de un centro de acogida que sigue saturado.

¿Qué vincula a estos grupos?

Un informe de los Servicios de Inteligencia, al que ha tenido acceso 'Informativos Telecinco', asegura que esta incursión masiva se organizó durante semanas, a través de grupos de WhatsApp y no solo en Marruecos, sino también en Túnez y Argelia.

En ningún momento se señala al gobierno marroquí ni a ningún otro gobierno. La investigación por parte de las autoridades españolas continúa abierta. En 'Informativos Telecinco' hemos tenido acceso a un informe del Sistema de Inteligencia Español en el que se recoge cómo se fraguó todo y quién lo planificó.

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Los investigadores han analizado todos los perfiles de redes sociales que incitaron a miles de personas a irrumpir en España desde la frontera con Marruecos.

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De momento, ninguno de estos grupos parece estar vinculado al régimen de Mohamed VI.

El informe al que ha tenido acceso 'Informativos Telecinco'

El informe al que ha tenido acceso 'Informativos Telecinco' recoge cómo se empezaron a mover a través de las redes las miles de personas que consiguieron entrar en España.

No lo hicieron por arte de magia, sino por grupos con los que se organizan para cruzar a Ceuta y que se autodenominan en las redes sociales como 'Embestida'. Estas comunidades se organizan para comprar neoprenos, flotadores y para recibir indicaciones en las que se les ase sora cómo entrar hasta la ciudad española.

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Todo comenzó el 15 de junio y el catalizador fue la sentencia del 8 de julio que hizo correr la idea textual de que "la frontera estaba abierta legalmente". A partir de ahí aumentaron las entradas a nado a Ceuta y llegó la embestida el jueves 30 de julio con la llegada de casi 70.000 personas.

Como novedad, los investigadores han descubierto que muchos de estos grupos de WhatsApp o de Telegram se han creado desde otros países como Argelia o Túnez, incluso hay alguna cuenta creada desde Francia que incitaba e informaba a cientos de personas.