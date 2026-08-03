Personas de origen argelino, tunecino y marroquí creaban grupos de WhatsApp llamados 'embestida' o 'la invasión de Ceuta'

Ceuta identifica "de manera individualizada" a todos los niños llegados para darles "una acogida digna", según Juventud

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La llegada masiva de inmigrantes ilegales a Ceuta siguen generando muchas preguntas de cómo pudo surgir esa llamada para que miles y miles de jóvenes se lanzasen al mar y todos al mismo tiempo. La respuesta está en unos grupos de WhatsApp llamados 'embestida' o 'ataque a la frontera de Ceuta'.

Al mando de esos grupos estaban personas argelinas, tunecinas y marroquíes que guiaban y animaban a los jóvenes a salir a nado hacia Ceuta. Incluso, las autoridades han tenido acceso a una cuenta francesa que movilizó a miles de personas asegurándoles que la frontera en Ceuta estaría abierta para ellos.

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Sin embargo, algo que falló también fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o incluso el CNI, que no supo ver la magnitud que iba a tener ese asalto a pesar de que los días anteriores ya comenzaban a llegar múltiples personas a través de estos caminos y publicaban en las redes sociales su victoria, alentando a todos los que al final también consiguieron llegar.

'Embestida' o 'La invasión de Ceuta'

Contra el rey de Marruecos tampoco hay pruebas de que instigara o diera instrucciones, pero lo que sí aseguran los agentes es que todos los inmigrantes ilegales que continúan en Ceuta saben cual es su destino más seguro y próximo: regresar a su país ante la escasez de comida y refugio y el odio que han generado en Ceuta.

El informe de inteligencia al que ha tenido acceso Informativos Telecinco reconstruye paso a paso lo que los propios organizadores bautizaron como la 'embestida'. A través de dos grupos de WhatsApp se coordinó todo y el organizador tenía un prefijo argelino.

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Desde esos grupos, los que se embarcaban en esa peligrosa y sin sentido aventura, recibían instrucciones, se resolvían dudas y se coordinaba el asalto. También hubo cinco grupos de Facebook con más de 250.000 miembros difundían mapas, itinerarios e incluso anuncios para vender neoprenos y flotadores.

Canales de medio millón de personas

Este movimiento también tuvo mucha repercusión en Instagram y TikTok donde llegó a alcanzar hasta 500.000 de reacciones. El equipo de Informativos Telecinco ha podido saber que sí existían esos canales gracias a la confirmación de una joven que asegura que no tuvo problemas al llegar a Ceuta.

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La investigación ha revelado un dato clave: la dimensión transfronteriza de la operación, en la que participaron miembros de Túnez, Argelia y Marruecos, comenzó el día 15 de julio. Pero, ¿Por qué ese día? El detonante fue una sentencia del Supremo que alimentó un mensaje que se propagó rápidamente a través de estos canales: "La frontera estaba supuestamente abierta de forma legal cuando uno sabe, pues llama Asus amigos, llama a su familia, que todo está abierto", dice uno de ellos.