Muchos aseguran que cruzaron la frontera para huir de la miseria y justificando el asalto por un futuro digno

Marruecos reconoce 40.000 entradas en Ceuta, pero lo achaca a las mafias y la desinformación: “Seguiremos siendo un socio fiable y responsable”

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La situación vuelve poco a poco a la normalidad y la situación está más tranquila también al otro lado de la frontera, en Castillejos (Marruecos). Hasta anoche, decenas de familiares siguen buscando a sus hijos e hijas que no habían regresado a casa. Algunos no saben nada de ellos porque no tienen teléfono o conexión a internet. Mientras, los jóvenes vuelven poco a poco desde Ceuta.

El dispositivo de seguridad se mantiene y siguen patrullando las montañas cercanas. Muchos aseguran que cruzaron la frontera para huir de la miseria y justificando el asalto por un futuro digno: en Marruecos, el empleo juvenil es del 36%.

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La otra cara de los vídeos que circulan en redes sociales

Pero otro de los relatos muestran a chicos con una actitud desafiante en el que afirman que solo vinieron a España para divertirse, aseguran que viven perfectamente y recalcan que Ceuta es territorio marroquí. Tras el asalto a la comunidad autónoma, las redes se han llenado de vídeos de jóvenes adinerados que presumen de un ritmo de vida marcado por lanchas y coches descapotables.

Unos vídeos que podrían ser sombras de manipulación porque son testimonios afines al Gobierno marroquí. En otro vídeo se ve a una niña contando que los militares españoles "los molían a palos" pero no hay constancia ni ninguna imagen que corrobore estas declaraciones.

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Las imágenes que sí existen son las del recibimiento a golpes que han tenido los marroquíes al volver a Marruecos. Todos han sido doble víctima del sistema económico y el miedo por las represalias.