Trabajadores y propietarios de distintos comercios apuntan a la "bajada brutal" de clientela durante los días de la llegada masiva de migrantes y lamentan el adiós a su feria

Marruecos reconoce 40.000 entradas en Ceuta, pero lo achaca a las mafias y la desinformación: “Seguiremos siendo un socio fiable y responsable”

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CeutaLos vecinos de Ceuta tratan de recuperar la normalidad en medio de una calma que no termina de llegar completamente tras la crisis migratoria por la llegada masiva de migrantes desde el jueves, y en los que habrían sido los primeros días de la feria de la ciudad, que tuvo que ser cancelada debido a la situación.

"La playa está vacía y el chiringuito lo tengo medio lleno", lamenta la responsable de un chiringuito en la Playa del Chorrillo, a apenas tres minutos en coche de la frontera, y tras señalar en declaraciones a Europa Press que a las 14:00 horas de este domingo tenía solo seis de las 24 mesas de su local ocupadas. Las recurrentes imágenes de migrantes utilizando las duchas frente a su chiringuito y algunas informaciones falsas que circulan en redes, como que el agua está contaminada de enfermedades como sarna, han motivado a muchos ceutíes a quedarse en casa, según asegura: "La temporada de verano se ha fastidiado", asegura.

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Los negocios de Ceuta señalan la "bajada brutal" de clientela

Más cerca del centro, en el puerto marítimo, Eugenio y Vicky, dueños de un restaurante, también apuntan a la "bajada brutal" de clientela en los últimos días, ya que han podido mantenerse abiertos durante las jornadas más fuertes de la crisis migratoria porque su local está protegido al estar dentro de un recinto cerrado.

"Han venido muchos periodistas de fuera porque éramos lo único que estaba abierto en el entorno", ha apuntado Eugenio, informando de que varios clientes habían cancelado sus reservas por el "miedo" y que, ante la previsión de que la situación tarde en mejorar, no podrá renovar los contratos temporales de algunos trabajadores.

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Como ellos, Teresa, la dueña de una peluquería ceutí, también señala cómo la situación y la incertidumbre ha afectado a su negocio, teniendo que cerrar con llave la puerta de su local para atender las citas y que sus clientas no tengan miedo al entrar.

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Lo hará, ha dicho, porque la facturación en los primeros días de la entrada masiva de migrantes se ha reducido drásticamente, entre otros motivos porque infinidad de clientes ya no iban a realizarse recogidos y cortes de pelo de cara a la feria de Ceuta, que tendría que haber iniciado el pasado 1 de agosto.

"Los domingos en Ceuta son bastante tranquilos, pero ahora no hay gente ni en la playa ni en los parques: está todo el mundo en casa, no queda de otra", explica también otra residente, Cristina, madre de dos hijos, en declaraciones a Europa Press mientras observa a sus pequeños jugar solos en un parque de la ciudad.

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Al respecto, ha resaltado que la normalidad llega progresivamente de manera desigual dependiendo de las zonas de la ciudad. "Por el centro la cosa está bastante normalizada, salvo por algún grupo de cinco o seis personas junto a las tiendas de comestibles, pero Ceuta no es solo el centro", ha aseverado.

El Gobierno ceutí confirma la celebración de los actos religiosos en honor a la Virgen de África los días 4 y 5 de agosto

Sin feria, pero poco a poco recobrando la rutina, los residentes de la ciudad continúan con el día a día en medio del paulatino repliegue de migrantes hacia Marruecos, el refuerzo de la seguridad en los puntos clave de la ciudad, y algo de tensión en las manifestaciones celebradas en los últimos días en la céntrica Plaza de los Reyes.

De hecho, el Gobierno ceutí ha confirmado la celebración de los actos religiosos en honor a la Virgen de África previstos los días 4 y 5 de agosto, como una procesión o la tradicional ofrenda floral a la patrona de Ceuta.

Esa lectura de vuelta a la normalidad es compartida por otros vecinos como Abdelkader, que ha destacado que "en 24 horas ya solucionó rápidamente el tema" tras llegar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ciudad autónoma. "Ya sabes, por teléfono rápidamente se arregla", ha ironizado.

Por su parte, Gabi, trabajadora de una cafetería en la Gran Vía ceutí, ha señalado que menos el día álgido de la crisis, el jueves, que tuvieron que cerrar el establecimiento, el resto de día el número de clientes no ha diferido "en exceso" de la normalidad.