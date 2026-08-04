La delegada del Gobierno en Melilla estima entre 160 y 260 el número de migrantes marroquíes que permanecen en la ciudad tras los últimos intentos de entrada

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MelillaEl Gobierno está trabajando en la instalación de “elementos de contención” en el mar en Melilla al igual que ha hecho en Ceuta con la barrera flotante, aunque en este caso “adaptados” a las necesidades y la realidad de este otro territorio.

Ha sido la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh, la que así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que ha informado de que la Guardia Civil está trabajando “intensamente” en ello “desde el primer momento” que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar rechazos en frontera a los migrantes que intentan entrar a Ceuta y Melilla por mar.

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260 migrantes marroquíes permanecen en Melilla

Al respecto de estos trabajos, el coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Jesús Rueda, también presente en la citada rueda de prensa, ha señalado que había “un proceso de estudio conjunto” para las dos ciudades autónomas, pero “Ceuta era la máxima prioridad por el volumen y la entidad del desafío que había que afrontar”.

En el caso específico de la región melillense, Sabrina Moh ha elevado este martes de 160 a 260 el número de migrantes marroquíes que permanecen en la ciudad tras los intentos de entrada registrados la pasada semana, al tiempo que ha cifrado en 1.323 las personas que trataron de acceder de forma irregular durante los dos días de mayor presión migratoria.

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Del total de aproximadamente 260 migrantes que permanecen en Melilla, además, ha especificado que 140 son menores de edad y unas 120 son adultas.

En ese sentido, respecto al dispositivo que se desplegó desde la noche del pasado jueves, cuando en el marco de la crisis migratoria por la avalancha llegada a Ceuta se procedió al cierre del paso fronterizo de Beni Enzar, ha destacado la actuación coordinada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Local, los servicios sanitarios y el resto de administraciones implicadas.

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"La colaboración y la coordinación han sido excelentes y han sido puntos clave para poder dar una respuesta de estas características ante una situación como la que hemos estado viviendo", ha afirmado, explicando que el operativo tuvo que actuar de forma simultánea en distintos puntos del perímetro fronterizo, entre ellos el Dique Sur, Barrio Chino, Farhana y el tramo comprendido entre Barrio Chino y Beni Enzar, para lo que se movilizaron más de 400 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, además de los servicios de emergencia.

Melilla, en situación de contingencia migratoria extraordinaria

Por otro lado, ha explicado que el dispositivo coordinado por INGESA realizó 211 asistencias in situ, mientras que 25 personas fueron trasladadas al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y 43 más recibieron atención en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Melilla.

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Por otro lado, ha recordado que Melilla continúa en situación de contingencia migratoria extraordinaria y ha asegurado que el Gobierno está aplicando "con la máxima celeridad posible" el artículo 35 de la Ley de Extranjería para proceder al traslado de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas, respetando los plazos y garantías legales.

El refuerzo de los medios desplegados en Melilla

Más allá, Sabrina Moh ha indicado que, respecto a la Operación Paso del Estrecho (OPE), tras la reapertura gradual de la frontera el sábado, unos 930 vehículos cruzaron hacia Marruecos, cifra a la que se sumaron otros 700 vehículos durante la jornada del domingo, además del tránsito habitual de residentes y viajeros con destino a la península.

Además, ha añadido que, en materia de seguridad, se han reforzado los medios desplegados en Melilla con la incorporación de nuevas unidades de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, integradas por 18 agentes y un sargento, así como 50 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), pilotos especializados en drones y nuevo material operativo y de vigilancia.

Ante la situación, y para concluir, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha defendido la respuesta ofrecida por las administraciones. "La ciudadanía debe saber que, cuando se producen situaciones de estas características, el Gobierno de España va a responder buscando soluciones e intentando hacer las cosas de la mejor manera posible", ha dicho, agradeciendo el trabajo de todos los efectivos implicados.