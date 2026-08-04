La bebé parecía reconocer al guardia civil que la rescató del mar cuando estaba apunto de morir en Ceuta

'Informativos Telecinco' accede al informe de los servicios de inteligencia en el que se investiga la entrada masiva a Ceuta de miles de personas desde Marruecos

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Dentro de toda la desgracia que ha habido entre las calles y playas de Ceuta, donde decenas de inmigrantes han perdido la vida y muchos otros continúan desaparecido después de que miles de ellos llegasen a la ciudad autónoma a nado desde Marruecos, también ha habido buenas y emotivas noticias como la de Oswaldo y su compañero Carlos que rescataron a varios niños del agua.

Los dos guardias civiles rescataron a Rubaida, a sus dos hermanitos y a sus padres. Cuando encontraron a la bebé tenía la cabeza dentro del agua y sus padres luchaban para salvarle la vida mientras evitaban que sus otros dos hijos quedasen sin flotador por la desesperación del resto de gente que también estaba en el mar muriendo de hipotermia.

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Los agentes vieron una escena terrible: los adultos intentaban ahogar a los niños y a las mujeres para quitarles los flotadores. Ellos intentaron hacer todo lo posible para detenerles y salvaron la vida a todos los que pudieron, pero dicen que todavía escuchan sus gritos cuando cierran los ojos.

Oswaldo y Carlos sin duda serán recordados para siempre por esa familia de cinco personas a los que consiguieron reunir y poner a salvo en la orilla de Ceuta. Son de las pocas personas que no llegaron entre risas y celebraciones a la playa, sino en brazos de la Guardia Civil que estaba allí arriesgando su vida para salvar la de otros.

Salvaron su vida cuando estaba apunto de ahogarse

Él fue quien sacó a la bebé del agua: "Vi a los padres agarrando su manita, pero el cuerpo estaba tumbado. Entonces me lancé hacia ellos para sacar el bebé", cuenta al equipo de Informativos Telecinco. Una semana después y aunque todavía es muy pequeña para entender todo lo que ha pasado, parece reconocer esos brazos que la sacaron del mar y salvaron su vida.

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Sus padres solo intentaban buscar una oportunidad, pero lo que ellos no sabían es que al otro lado no había ninguna oportunidad, sino desgracia y mucho peligro al adentrarse al agua con una familia de niños pequeños: "Vimos gente de nuestro barrio irse a Ceuta y cogí a mis niños y nos fuimos también".

Como todos ellos, también se enteraron de este movimiento a través de redes sociales y no dudaron en dejar su vida atrás para poder soñar con otra mejor. Incluso, el progenitor hizo el viaje dos veces: "Primero entré yo a Ceuta con un flotador y después fui a por mis hijos".