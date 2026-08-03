¿Se podía prever la entrada masiva en Ceuta?: el Gobierno niega haber recibido alertas del CNI

El PP acusa al Gobierno de haber subestimado las señales que llegaban desde Ceuta

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La avalancha que llevó a decenas de miles de personas a intentar entrar en Ceuta ha abierto una pregunta que el Gobierno trata ahora de cerrar: ¿se podía haber anticipado lo ocurrido? Margarita Robles ha defendido este lunes el trabajo de los servicios de información durante la crisis y ha mostrado su reconocimiento a los agentes del CNI, de la Policía y de la Guardia Civil que trabajaron para detectar y gestionar la situación.

Sus palabras llegan después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurara el sábado en Ceuta que no había recibido ningún informe del CNI que alertara de una posible entrada masiva. Robles ha evitado entrar en una disputa pública sobre las actuaciones de los servicios de inteligencia y ha rechazado alimentar una polémica que, a su juicio, no contribuye a esclarecer lo sucedido.

La oposición cuestiona que no se supiera

La oposición, sin embargo, cuestiona que una movilización de estas dimensiones pudiera pasar inadvertida. Alberto Núñez Feijóo sostiene que resulta difícil creer que una masa de decenas de miles de personas desplazándose hacia la frontera no hubiera sido detectada previamente por los servicios de información. El PP acusa al Gobierno de haber subestimado las señales que llegaban desde Ceuta y habla de una falta de previsión ante una crisis que considera de seguridad nacional.

Las alertas, además, no se limitaron al ámbito de la inteligencia. En los días previos, las autoridades ceutíes ya habían comunicado al Gobierno su preocupación por el incremento progresivo de las llegadas por vía marítima. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, asegura que trasladaron esta inquietud de forma reiterada, aunque recibieron como respuesta que se trataba de un fenómeno asociado a los meses de verano y a la sentencia que se esperaba sobre la situación en la frontera.

También desde Migraciones se había advertido de la presión sobre los recursos de acogida ante el aumento de llegadas. Unas señales que, según el PP, deberían haber provocado una respuesta anticipada y un refuerzo de los medios de seguridad.

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Los populares reclaman ahora explicaciones al Gobierno y una reforma urgente de la Ley de Extranjería. El Ejecutivo, mientras tanto, niega haber recibido del CNI una alerta específica sobre una entrada masiva y defiende la actuación de los servicios de seguridad durante la crisis.