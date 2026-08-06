La desesperación entre los menores no acompañados es tal, que cientos de ellos intentan ahora entregarse a las autoridadas para registrarse.

Tarek,16 años, duerme entre cartones porque no sabe inscribirse en la lista de menores no acompañados de Ceuta

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En Ceuta, el colapso también llega a las comisarías. La desesperación entre los menores no acompañados es tal, que cientos de ellos intentan ahora entregarse a las autoridadas para registrarse y solicitar un permiso de acogida. esto están generando colas kilométricas y los agentes no dan abasto.

De hecho, llegada una hora salen a decirles que hoy no les podrán atenden. Las imágenes son desalodaras. Hay niños tan pequeños esperando en las vallas que algunas voluntarias se los han llevado para que pasen la noche a un lugar seguro. Gran parte de ellos no tienen dónde ir.

Es su lugar ahora, frente a la comisaría bajo el sol, buscando un techo. Algunos se cubren con cartones. Menores gritan "no tengo casa, no tengo familia". Es la consigna en medio de la desesperación. Cientos de menores esperan para identificarse, un trámite imprescindible para poner en marcha su acogida. Están en la calle, en la montaña, algunos viven en cuevas. Ninguno está libre del riesgo, de las mafias, de las agresiones sexuales. Mientras, en Marruecos hay 500 padres reclamando a sus hijos, intentando saber de ellos.

Y la realidad de muchos menores en España es dramática. Muchos esperan detrás de las vallas a recibir lo poco que llega, lo que traen los voluntarios, un poco de agua y comida. Los agentes intentan dividir a los menores por edades. Hay colegios habilitados para acogerlos, pero, están colapsados. Los traslados no llegan y las horas pasan. Intentan convivir en la calle, pero el calor y la incertidumbre también pesan.

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Y la tensión aflora y termina por aparecer. No me pegues le dicen a alguno de los agentes que intentan controlar la situación, el caos. La espera termina sin plaza, para muchos, que volverán a pasar otra noche fuera.

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Igual que muchas mujeres en un campamento improvisado hay ya casi 300, pero la situación no es mejor, ni puede serlo. "No hay primeros auxilios, ni herramientas, los vecinos no llegan a todo el mundo".

Una ayuda que intenta cubrir una emergencia que ya les supera.