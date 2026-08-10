Habiba: "Si hubiese estado bien en mi tierro no hubiese arriesgado nuestra vida".

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En Ceuta, se cumplen diez días del asalto de miles de personas a la ciudad autónoma. Y una de los problemas que sigue sin resolverse es el de los menores. Centenares de ellos se han agolpado hoy de nuevo frente a la comisaría de la Jefatura Superior de la Policía. Intentan iniciar el proceso de filiación antes de ser enviados a la Península.

Era tal el caos frente a la comisaría que los agentes han tenido que intervenir para tratar de reorganizar esas colas, informa Angi Roca.

Hasta este campamento de inmigrantes llegó Habiba con toda su familia, su marido y sus tres hijos. Buscando una vida que dice, Marruecos no podía darles. Se rompe al contar que trabajaba por quince euros al día. Imposible así alimentar a su familia. "No tenía dinero para dar de comer a mi niña. Le daba té y galletas. Si hubiese estado bien en mi tierro no hubiese arriesgado nuestra vida".

En Ceuta son claros: "No tenemos medios ni fondos"

Ahora se despiertan aquí, en una zona de acogida que levantan los vecinos de Ceuta. "Va a llegar un momento en el que nosotros no vamos a poder seguir. No tenemos fondos ni medios para hacerlo", señala Ahmed Enfedal, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Príncipe.

Cada día llegan más personas. Cada uno busca cómo salir adelante. En la playa del Trampolín algunos han hecho su propio refugio. "Todos dormimos aquí porque no tenemos casa ni un sitio donde quedarnos".

Los centros, colegios y recursos están sobresaturados con más de 1.500 inmigrantes. Igual que las puertas de la comisaría para tantos de menores que esperan ser identificados, aclarar quienes son y qué será de ellos.