Defensa ordena la cancelación de los permisos "salvo casos excepcionales debidamente justificados", según el documento

Miles de ceutíes salen a la calle al grito de “Basta ya: Ceuta no se rinde”

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Los nuevos llamamientos y movilizaciones para una nueva avalancha de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos han puesto en alerta al Gobierno de España. El ministerio de Defensa ha ordenado la cancelación de todos los permisos, libranzas y vacaciones del personal militar desplegado en la ciudad autónoma durante este mes de agosto, según han confirmado EFE.

La orden enviada por la Comandancia General de Ceuta en la que ordena a todos sus militares a estar disponibles, sin excepción, en pleno mes en curso ante la posibilidad real de un nuevo intento masivo de cruzar la frontera de Ceuta, del que ha advertido el Centro Nacional de Inteligencia tras los llamamientos que circulan por las diferentes redes sociales desde hace días.

El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez, ha explicado que esta orden implica que todos los efectivos que estaban disfrutando de sus vacaciones en la península o en otro país tienen que volver a Ceuta, mientras que los "casos excepcionales" quedan a criterio del jefe de la unidad.

En el documento, que firma el jefe de la Comandancia General de Ceuta, fue enviado este domingo por la tarde, a todos los efectivos destinados en la Ciudad autónoma alerta de las nuevas alertas que vigilan ya las Fuerzas de Seguridad y afecta a miles de militares, como ha explicado el jefe de ATME.

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Según la asociación, hay miles de efectivos destinados en Ceuta ya que se trata de una ciudad "muy militarizada", repartidos en diferentes unidades como la Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta 54, el regimiento de Caballería Montesa 3 o el regimiento de Ingenieros.

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La ATME espera que se compense los gastos a los militares que ya tenían planificadas sus vacaciones

Gómez ha defendido que la asociación entiende esta decisión desde la "responsabilidad" de su trabajo pero piden pensar en "el día de después" y se pregunta si el Ministerio de Defensa va a compensar a los militares afectados por los gastos de transporte o alojamiento perdidos por tener que interrumpir sus vacaciones.

"Tenemos compañeros sudamericanos que están en las Fuerzas Armadas y llevan ahorrando durante todo el año para pagarse un billete e irse con su familia 10, 15 días... ¿Qué ocurre con ellos?", ha lamentado el presidente de la asociación, que espera que haya cierta flexibilidad y se aplique la excepcionalidad para este tipo de casos.

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Cancelación de los permisos, salvo “casos excepcionales, debidamente justificados”

Ya en el asunto se dejaba claro el objetivo del mensaje: 'Cancelación de los Permisos' que afectaba hasta nueva orden la libranza de los militares desplegados en Ceuta, excepto “casos excepcionales, debidamente justificados”.

Según esta comunicación oficial, que cita la SER, se explica que la orden responde a "necesidades del servicio que obligan a incrementar las actividades de las unidades desplegadas en Ceuta" ante la "crisis migratoria" que vive España, desde que el pasado 30 de julio entrasen de forma masiva más de 72.000 personas, según los datos del Ministerio del Interior.