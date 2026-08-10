Torres ha anunciado en una comparecencia ofrecida en Ceuta que este martes se desplazará a la ciudad el ministro de Exteriores José Manuel Albares

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 80.000 las personas migrantes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio. Ha reconocido que lo ocurrido fue una "emergencia tremenda" y ha asegurado que van a "seguir trabajando" para lograr "la normalidad en las calles" de la ciudad.

Torres ha anunciado en una comparecencia ofrecida en Ceuta que este martes se desplazará a la ciudad el ministro de Exteriores José Manuel Albares, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo hará "posteriormente" y que otros representantes del Gobierno también "en los próximos días".

"Vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo. Hay fases. Ha habido una emergencia tremenda, que había 80.000 personas migrantes en el centro. Y en cuestión de 24 a 48 horas la mayoría regresaron", ha afirmado durante una rueda de prensa ofrecida junto al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Ha expresado que, de no haberse producido el retorno de muchos de los migrantes, "estaríamos en una situación de colapso total".