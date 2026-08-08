Noelia Camacho 08 AGO 2026 - 22:06h.

La situación también ha sido denunciada en los últimos días por vecinos de algunas de las barriadas

Juan Jesús Vivas estima que todavía hay entre 8.000 y 11.000 migrantes en Ceuta y tacha la situación de "insostenible"

Compartir







CeutaUn juzgado de Ceuta investiga seis casos de presuntas agresiones sexuales a personas migrantes que accedieron a la ciudad durante la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Ceuta, que no ha ofrecido por el momento más detalles sobre las investigaciones.

Fuentes judiciales y sanitarias consultadas por Europa Press han señalado que la mayoría de las personas afectadas serían mujeres, aunque no se descarta que entre los casos investigados haya algún varón y menores de edad.

PUEDE INTERESARTE España responde a Meloni y restablece los controles fronterizos "aleatorios" a los viajeros procedentes de Italia

Solo durante el martes se atendieron tres posibles casos de agresión sexual

Las fuentes sanitarias han advertido de que el volumen de personas que han acudido al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) relatando haber sufrido violaciones u otras agresiones es superior. Según estas fuentes, solo durante el martes 4 de agosto se atendieron en el centro hospitalario tres posibles casos de agresión sexual.

Los relatos trasladados al personal sanitario corresponden, según las mismas fuentes, principalmente a niñas y jóvenes que permanecen en la ciudad tras el cruce masivo de la frontera.

No hay detenciones vinculadas a las denuncias

La situación también ha sido denunciada en los últimos días por vecinos de algunas de las barriadas donde permanecen concentradas o deambulan personas que entraron en Ceuta durante la crisis migratoria. El presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso, Ahmed Enfed-Dal, ha asegurado en declaraciones a Europa Press haber recibido testimonios sobre niñas que habrían sido víctimas de violaciones en el entorno de la barriada.

Por el momento, no constan detenciones vinculadas a estas denuncias.