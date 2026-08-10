Compartir







Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children, ha puesto el foco en en las niñas migrantes de Ceuta, en una entrevista para 'La Mirada Crítica'. Tras conocer las investigaciones de seis presuntas agresiones sexuales a menores, la cuestión sobre quién protege a los niños migrantes suena cada vez más alto.

Perazzo ha señalado que la organización no ha tenido constancia de más denuncias: “No hemos tenido constancia de que haya habido más casos”. Perazzo ha advertido que: “Muchos niños y niñas permanecen en situación de calle y están expuestos a esta forma de violencia”.

La responsable de Save the Children ha destacado que la falta de datos completos ha dificultado la identificación de las menores. Hay niños y niñas que aún permanecen en montes, playas y calles, donde están expuestos a violencia sexual, trata de personas y explotación. Perazzo ha denunciado que la ausencia de un registro hace que aumente el riesgo de desaparición: “Las capacidades para identificar a todos no han sido suficientes. En Ceuta no hay capacidad”.

Catalina Perazzo: "Es necesario que los datos de los menores lleguen al sistema de protección para acceder a esa garantía de ayuda”

La directiva de la mencionada ONG ha aclarado que su actuación depende del sistema público de protección, ya que las administraciones tienen que proporcionar centros de acogida especializados. Perazzo ha insistido en que las organizaciones sociales no pueden sustituir las responsabilidades institucionales: “La ONG no ha podido suplirlo. Es necesario que lleguen al sistema de protección para acceder a esa garantía de ayuda”.

La crisis migratoria de Ceuta ha dejado a numerosos menores en una situación de vulnerabilidad. Perazzo ha defendido que los traslados al resto del territorio resultan fundamentales para valorar cada caso. Sobre Marruecos, ha reconocido que Save the Children no ha sabido si ha existido colaboración efectiva con las autoridades españolas.

Perazzo defiende que la situación requiere coordinación urgente y recursos adicionales para garantizar protección efectiva; y ha señalado que para poder proporcionar toda la ayuda necesaria todas las instituciones deben estar en contacto: “Tiene que haber un contacto entre las autoridades españolas y marroquíes. No hemos sabido si esto ha ocurrido o no”.