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La asociación de vecinos del barrio El Príncipe ha elaborado un censo propio que ha contabilizado al rededor de 4.800 menores migrantes no acompañados en Ceuta, una cifra que ha supuesto un 377 % más que los 1.017 menores que el Gobierno ha comunicado oficialmente. La iniciativa ha surgido por la preocupación vecinal ante la presencia de numerosos jóvenes que han permanecido sin un lugar donde dormir y han ocupado calles, portales y escaleras del barrio. El presidente de la asociación, Ahmed Enfedal, ha explicado que: “Lo que están haciendo aquí es venirse a apuntarse al censo que estamos haciendo. Queremos que las cifras sean exactas”. El presidente de la asociación ha asegurado que el objetivo del registro ciudadano consiste en trasladar a las administraciones una imagen fiel de la situación que el vecindario ha presenciado diariamente.

Ahmed Enfedal, presidente de la asociación de vecinos del barrio El príncipe: “Nosotros sabemos la situación porque estamos aquí. Te puedo asegurar que lo que estamos apuntando son niños”

Durante la entrevista, Ahmed Enfedal ha defendido que el censo vecinal refleja una realidad distinta a la ofrecida por las cifras oficiales. El presidente vecinal ha afirmado: “Nosotros lo sabemos porque estamos aquí. Te puedo asegurar que lo que estamos apuntando son niños”. Asimismo, ha descrito la difícil situación de los menores y ha indicado que muchos han dormido “en los callejones, en los portones, en las escaleras de las viviendas”. El representante vecinal ha insistido en que la ausencia de recursos ha agravado tanto las condiciones de los jóvenes como la convivencia con los residentes.

El censo ya ha sido entregado a las autoridades competentes para reclamar medidas urgentes y una revisión de los datos oficiales. El presidente vecinal ha declarado: “Vamos a entregar el listado porque queremos que sepan la realidad que estamos viviendo”. “Si ellos están diciendo otras cifras, que nos muestren cómo lo han hecho”, ha añadido.

La situación ha abierto un debate político sobre el reparto de menores entre las comunidades autónomas tras la modificación de la normativa de extranjería. Mientras distintas administraciones han discutido la distribución de los jóvenes, los vecinos de El Príncipe han mantenido su organización para atender a quienes han permanecido sin alojamiento y han reiterado que la prioridad es ofrecer ayuda humanitaria y visibilizar una realidad que, según han sostenido, ha superado ampliamente los registros oficiales.