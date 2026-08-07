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La Confederación Española de Policía (CEP) reclama mejoras urgentes para la Jefatura Superior de Policía de Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes, una situación que ha evidenciado la falta de efectivos y de recursos en la ciudad autónoma.

En una entrevista de 'La Mirada Crítica', el portavoz de la organización, Eduardo García, ha denunciado que las instalaciones continúan siendo insuficientes y ha insistido en que las reivindicaciones han permanecido sin respuesta desde la crisis migratoria de 2021. Eduardo García ha expresado: "La petición sería tener unas dependencias en condiciones que no las tenemos. Estamos trabajando ahora mismo en una comisaría del año 1930".

Eduardo García, portavoz del sindicato policial CEP: "No hay personal, ni medios, no hay intérpretes, no hay médicos"

Durante la entrevista, García ha explicado que el incremento de llegadas ha agravado una situación que ya ha resultado complicada por la falta de policías, intérpretes, médicos y medios materiales. El representante sindical ha asegurado que los agentes han trabajado al máximo de su capacidad, aunque no han podido responder con la rapidez necesaria debido a la elevada carga administrativa derivada de las identificaciones y de la atención a los inmigrantes: “No hay personal, ni medios, no hay intérpretes, no hay médicos”.

Además, el portavoz ha señalado: “El Gobierno debe de actuar inmediatamente”. Desde la CEP consideran prioritario reforzar la plantilla para garantizar una atención adecuada y evitar que la presión sobre los funcionarios haya continuado aumentando.

La gestión de los menores extranjeros no acompañados ocupa una de las grandes preocupaciones de la Confederación, ya que la CEP ha advertido de la ausencia de un protocolo específico para distribuirlos entre las comunidades autónomas y tramitar cada caso de forma individual. García ha recordado que Ceuta únicamente cuenta con capacidad reconocida para 29 menores, una cifra muy inferior a la realidad actual, y ha subrayado que la identificación de más de 1.500 jóvenes ha requerido un esfuerzo extraordinario. Eduardo García ha declarado: “En principio no hay protocolo ninguno. No hay ningún protocolo ni para los menores, ni para los mayores, ni para nadie”.