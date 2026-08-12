Marlaska se reunirá el jueves en Ceuta con mandos de la Policía y Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este jueves a Ceuta

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este jueves a Ceuta, donde mantendrá una reunión de trabajo con mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para analizar la evolución de la situación en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria del pasado 30 de julio.

Grande-Marlaska también se reunirá con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, en la sede de la Delegación, para después mantener un encuentro con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, según ha informado el Ministerio.

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El ministro viaja a Ceuta después de que este miércoles haya estado la titular de Defensa, Margarita Robles, que ha asegurado que el Gobierno y las Fuerzas Armadas no abandonarán Ceuta y que la entrada masiva de migrantes de finales de julio "no puede volver a ocurrir". Este mismo miércoles, Marlaska, antes de reunirse, por vía telemática, con los responsables autonómicos de Protección Civil y de la Aemet con motivo del eclipse solar, ha indicado que, en colaboración con Marruecos, se impedirá cualquier intento de entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Interior ordena pedir la expulsión judicial inmediata para los migrantes que cometan delitos

"No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla ni en el resto de ciudades españolas para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley", ha advertido. Y ha garantizado que Interior está trabajando para prevenir cualquier situación como la vivida el pasado 30 de julio, algo para lo que -ha subrayado- Marruecos está trabajando "de una forma relevante e importante".

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha emitido una orden directa y estricta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que soliciten la autorización judicial de expulsión inmediata para aquellos inmigrantes en situación irregular que sean detenidos por la comisión de actos delictivos en Ceuta.

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"También sabéis, y quiero dejarlo muy claro, cómo he dado una orden muy clara a las fuerzas y cuerpos de que aquellos inmigrantes irregulares que en Ceuta se estén involucrando en actos delictivos y sean objeto de detención que se proceda a pedir autorización judicial para su expulsión inmediata, que lo permite el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería", ha asegurado el ministro en declaraciones a medios en la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias sobre la entrada masiva de extranjeros en la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio.