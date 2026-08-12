Aumenta el retorno a Marruecos de muchos de los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta hace 13 días

Rocío Amaro 12 AGO 2026 - 15:56h.

Debido a que su entrada en Ceuta se produjo de forma irregular, no pueden utilizar la frontera del Tarajal, por lo que vuelven a través de un acceso especial

Interior ordena pedir la expulsión judicial inmediata para los migrantes que cometan delitos en Ceuta

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La frontera entre Ceuta y Marruecos ha registrado en las últimas horas un aumento notable de migrantes que optan por regresar voluntariamente al país vecino, trece días después de haber entrado de manera irregular en la ciudad autónoma.

Retorno a Marruecos por un acceso especial

Según pudo comprobar el equipo de Informativos Telecinco desplazado a la zona, la llegada a este punto habilitado para los retornos es constante. Los migrantes se presentan solos o en pequeños grupos y, al acercarse, los agentes les preguntan si acuden “para retorno”. La escena se repite durante toda la mañana en un goteo continuo de personas que buscan volver a Marruecos por esta vía específica.

Debido a que su entrada en Ceuta se produjo de forma irregular, no pueden utilizar la frontera del Tarajal. En su lugar, deben acceder por una puerta alternativa, habilitada y vigilada de manera permanente para garantizar un tránsito ordenado.