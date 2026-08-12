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Aumenta el retorno a Marruecos de muchos de los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta hace 13 días

Goteo constante de migrantes que retornan voluntariamente a Marruecos tras permanecer ilegalmente 13 días en Ceuta
Migrantes vuelve a Marruecos a través de un paso habilitado especialmente para ellos. Informativos Telecinco
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La frontera entre Ceuta y Marruecos ha registrado en las últimas horas un aumento notable de migrantes que optan por regresar voluntariamente al país vecino, trece días después de haber entrado de manera irregular en la ciudad autónoma.

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Según pudo comprobar el equipo de Informativos Telecinco desplazado a la zona, la llegada a este punto habilitado para los retornos es constante. Los migrantes se presentan solos o en pequeños grupos y, al acercarse, los agentes les preguntan si acuden “para retorno”. La escena se repite durante toda la mañana en un goteo continuo de personas que buscan volver a Marruecos por esta vía específica.

Debido a que su entrada en Ceuta se produjo de forma irregular, no pueden utilizar la frontera del Tarajal. En su lugar, deben acceder por una puerta alternativa, habilitada y vigilada de manera permanente para garantizar un tránsito ordenado.

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