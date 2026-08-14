Un total de 102 migrantes arriban en Baleares en al menos cinco pateras

Dos de las pateras han llegado a Formentera, una en Ibiza, otra en Cabrera y la restante al sur de Mallorca

Dos muertos, seis hospitalizados y una decena de desaparecidos al naufragar una patera en Cabrera

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Un total de 102 migrantes han arribado desde este viernes de madrugada a las costas de Baleares a bordo de al menos cinco pateras, dos de ellas a Formentera, una en Ibiza, otra en Cabrera y la restante al sur de Mallorca. El primer grupo de migrantes, formado por 30 personas de origen subsahariano, ha sido localizado a las 2:57 horas de la madrugada en la playa de Es Copinyar de Formentera, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

A las 9:15 otras, 15 personas de origen magrebí han sido localizadas por la Guardia Civil en la playa de Sa Caleta, en el municipio ibicenco de Sant Josep, y casi una hora después otras 31 personas han sido encontradas en la playa de Es Burri, en Cabrera, al sur de Mallorca, tras llegar a la zona en otra barca.

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La cuarta embarcación del día en el archipiélago ha sido interceptada a primera hora de la tarde con 15 ocupantes en la playa de Es Migjorn, en Formentera. La última ha sido interceptada en torno a las 17:30 horas en la playa de Es Carbó, al sur de Mallorca, en un bote con 11 ocupantes de origen magrebí.

Al menos 238 pateras llegan en lo que va de año a Baleares

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 238 pateras con 4.485 inmigrantes en situación irregular.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. La organización Alarm Phone ha alertado del naufragio en el mar Mediterráneo occidental de una embarcación que había partido de Boumerdès, en Argelia, con 32 personas a bordo, de las que ha asegurado que solo cuatro han sobrevivido.

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Esta red, que atiende llamadas de personas migrantes que se juegan la vida en el mar, ha explicado este viernes a través de la red social X que tuvo conocimiento del siniestro el pasado 10 de agosto. "No tenemos información sobre los supervivientes. Esperamos más información y que estén a salvo. Nuestra solidaridad y pensamientos están con aquellos que perdieron a sus seres queridos", recoge el mensaje difundido por esta organización independiente.