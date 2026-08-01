Ante la "situación excepcional", el Gobierno ceutí canceló las fiestas patronales que comenzaban este 1 de agosto

Última hora de la entrada de miles de migrantes a Ceuta y a Melilla: el número de muertos asciende a 67 personas

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CeutaLa avalancha y crisis migratoria que ha vivido Ceuta estos días, paralizando la actividad comercial y laboral, ha llevado a suspender las fiestas patronales. Por lo que los feriantes ya abandonan la ciudad lamentando pérdidas económicas.

Después de haber sigo testigos del dolor y la desesperación de los vecinos ante una "situación excepcional", según calificó el Gobierno ceutí, ya se ha iniciado la instalación de una barrera de contención en el mar.

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En concreto, en la zona del espigón de El Tarajal, que bordearon a nado las casi 50.000 personas que entraron en la ciudad autónoma, colapsándola sus calles. Muchos ya están regresando a Marruecos de nuevo.

"Incertidumbre, inestabilidad y preocupación"

A pesar de ello, el Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas (PP) comunicó la cancelación de las celebraciones en honor a la Virgen de África, la patrona de Ceuta. Tenían previsto comenzar este 1 de agosto.

La feria ceutí se iba a prolongar hasta el día 8 de este mismo mes, pero la entrada masiva de migrantes provocó el "consiguiente escenario de incertidumbre, inestabilidad y preocupación" en la ciudad autónoma.

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Por ello, los feriantes han empezado ya a desmontar sus atracciones u otras instalaciones como los camiones de comida o de otras características, que iban a estar abiertos durante las fiestas patronales.

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Alto coste del billete de barco y alojamiento del personal

El presidente de la Asociación de Feriantes de Andalucía, Miguel Ángel Antúnez, ha lamentado, en declaraciones a EFE, las pérdidas económicas que les supondrá todo esto.

Sobre todo por el alto coste del billete de barco con Algeciras (Cádiz), así como el alojamiento del personal. Además, ha argumentado que hay puestos como las tómbolas que pueden reutilizar la mercancía para otros festejos.

Pero, en cambio, hay otros como las hamburgueserías, churrerías y gofres que "no pueden reutilizar esos productos por motivos lógicos". La mayor parte de los feriantes han adelantado a EFE que se desplazarán a la Feria de Málaga, prevista para mediados de este mes.