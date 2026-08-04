El naufragio de la patera se ha producido con 30 personas a bordo.

Interior cifra en 72.000 los migrantes que entraron en Ceuta durante la crisis y asegura que 70.000 ya han retornado

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Más inmigrantes muertos en busca de una vida mejor. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han localizado a dos migrantes muertos y han rescatado a otros 17, de los cuales seis han tenido que ser hospitalizados, que viajaban a bordo de una patera que ha naufragado y que ha sido localizada al sureste de Cabrera.

Además, mantienen activo un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una decena de personas que, de acuerdo con las estimaciones iniciales, podrían encontrarse desaparecidas.

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Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, ha sido sobre las 12.10 horas de este martes cuando efectivos de Salvamento Marítimo han alertado del avistamiento de dos náufragos a ocho millas al sureste de la isla de Cabrera.

Un helicóptero se ha desplazado hasta la zona y ha rescatado a dos migrantes de origen subsahariano, que han sido trasladados al Hospital Universitario Son Espases. El Servicio Marítimo Provincial de Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de búsqueda y, entre las 12.30 y las 14.30 horas, ha rescatado a 12 migrantes subsaharianos y ha recuperado dos cuerpos sin vida.

Todos han sido trasladados al puerto de la Colònia de Sant Jordi, donde tres han recibido asistencia médica dado que presentaban quemaduras y síntomas de agotamiento. Uno de ellos ha sido trasladado a Son Espases. Al mismo tiempo, el helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado a otros tres migrantes de origen subsahariano, todos ellos trasladados al Hospital Universitario Son Llàtzer tras aterrizar en el aeropuerto de Palma.

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El naufragio de la patera, siempre de acuerdo con la Delegación del Gobierno, se produjo sobre las 07.00 horas del lunes con alrededor de 30 personas a bordo. Podría tratarse de una embarcación desaparecida con 29 migrantes a bordo de la que Salvamento Marítimo tenía conocimiento. El balance de la operación de rescate ha sido de 17 rescatados, tres de ellos mujeres y al menos seis de ellos hospitalizados, y dos muertos.

Medios aéreos y marítimos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil continúan con las labores de búsqueda y rescate. De estar en lo cierto y tratarse de una patera en la que viajaban una treintena de personas, habría una decena de desaparecidos.

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Esta nueva tragedia en aguas de Baleares sucede el mismo día en el que se ha conocido que 17 personas migrantes han muerto tratando de llegar en patera a las costas de Baleares tras 15 días a la deriva, según el testimonio de los dos supervivientes que han sido rescatados esta madrugada al sur de Mallorca.

La ONG Caminando Fronteras tiene conocimiento de que durante el pasado mes de julio desaparecieron rumbo a Baleares al menos cinco pateras con 76 personas a bordo. Por el momento se desconoce si alguna de estas dos corresponde a los casos reportados como desaparecidos por los familiares de las víctimas.