Caso Leire Díez: el juez Santiago Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos

El magistrado acuerda esta diligencia a petición de la acusación popular que coordina el PP.

Caso Leire Díez: el juez Pedraz imputa a la directora general de la Guardia Civil y al DAO

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MadridEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como imputado el 10 de septiembre al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el caso Leire Díez; la causa en la que investiga a una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

En una providencia conocida este miércoles, el magistrado acuerda esta diligencia a petición de la acusación popular que coordina el PP.

El PP pidió imputar a Leandro Marcos

El Partido Popular pidió imputar al antecesor de la actual directora, Mercedes González, también investigada, argumentando que "los hechos investigados responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil".

En su escrito, el PP exponía que el exjefe de la UCO Rafael Yuste también denunció "presiones" procedentes del exdirector del cuerpo para que la unidad "se pusiera de perfil" en la investigación al hermano del presidente del Gobierno