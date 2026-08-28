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La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha comentado en una entrevista con 'La Mirada Crítica' la gestión del Gobierno ante la situación migratoria en Ceuta y ha cuestionado que, casi un mes después, el Ejecutivo no conozca con exactitud el número de inmigrantes y menores no acompañados que permanecen en la ciudad. Muñoz ha asegurado: "Si no lo conocen es porque no quieren" y ha defendido que el Estado dispone de herramientas suficientes tanto para conocer los datos reales como para ayudar y gestionar.

La política también ha acusado al Gobierno de intentar "buscar culpables en lugar de hacer autocrítica” y ha rechazado las críticas dirigidas a los ciudadanos de Ceuta.

Esther Muñoz, portavoz del PP en el congreso: "El Gobierno no sabe cuántos migrantes quedan en Ceuta porque no quiere"

Por otro lado, la portavoz ha abordado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que llega casi un mes después de que diera comienzo de la crisis migratoria en Ceuta. El ministro defiende que la respuesta del Gobierno ha sido "contundente y coordinada", a lo que Esther Muñoz responde: "En lugar de hacer autocrítica están buscando culpables fuera".

Durante la entrevista, Muñoz ha respondido a las acusaciones de "gamberrismo institucional" lanzadas desde el entorno del Gobierno. La dirigente del PP ha considerado que: "Gamberrismo institucional es tener todas las capacidades del Estado e irte de vacaciones y no solucionar el problema" y ha denunciado una falta de actuación tras los incidentes. En este sentido, ha señalado: "El problema en Ceuta es que durante muchos días los ciudadanos de Ceuta han sentido y sienten que el Estado no está".

Además, ha cuestionado la gestión de la información previa y ha afirmado que el Presidente contaba con documentos elaborados desde 2021 que advertían de riesgos y establecían medidas para reforzar la seguridad de Ceuta.

Otro asunto abordado ha sido la situación de los menores no acompañados y su posible retorno a Marruecos. Muñoz ha defendido que se apliquen los convenios existentes y que cada caso sea analizado individualmente, además de reclamar más medios para agilizar los procedimientos. "El interés general del menor está en que estén con sus padres o en el país de donde han salido", ha afirmado.

Sobre la colaboración marroquí, ha añadido que, según la información de Pedro Sánchez, "Marruecos está colaborando completamente". La portavoz popular ha insistido en que el Gobierno debe actuar dentro de la legalidad y garantizar una respuesta para los menores cuya situación no haya podido resolverse.