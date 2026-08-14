Una vecina de Ceuta, sobre la solución para la llegada migrantes ilegales: "Billete de barco y a Moncloa"
Pepi, vecina de Ceuta que habló con la ministra Margarita Robles: "Me llamó para preguntarme cómo estaba"
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Una vecina de Ceuta, Verónica Torres, ha defendido en 'La Mirada Crítica' la protesta que ha protagonizado durante la recepción al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ha explicado que ha participado en la concentración con una pancarta en la que se leía "Ceuta está al límite con la nueva normalidad" y ha cuestionado la visita del ministro.
La vecina ha agradecido la labor de los cuerpos de seguridad y de los sanitarios, pero ha reclamado actuaciones. "No queremos más ministros para que vengan a hacerse fotos y a no dar la cara con la ciudadanía", ha sentenciado en directo.
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Durante la entrevista, Torres ha asegurado que la llegada de migrantes a Ceuta no es un fenómeno puntual y ha advertido de que se ha repetido constantemente. La vecina ha indicado que las fronteras no se han reforzado desde 2021 y ha criticado que durante cinco años no se hayan aplicado medidas preventivas. Además, ha señalado que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes continúa saturado y ha afirmado que la capacidad de la ciudad no ha mejorado. Verónica considera que el Gobierno tiene que adoptar medidas: "Las medidas las tiene que poner el Gobierno".
Verónica Torres, vecina de Ceuta: "Ceuta no tiene ni infraestructura física ni infraestructura humana para poder dar un mínimo de servicio a estas criaturas"
Además, ha trasladado las preocupaciones ciudadanas más importantes y ha destacado la inseguridad. Ha explicado que determinados barrios han sufrido problemas por la presencia migrante y ha asegurado que la ciudad ha afrontado una situación complicada. Asimismo, ha insistido en que los ceutíes no cuentan con recursos y reclama que el Presidente asuma su responsabilidad. Verónica ha reconocido que los ciudadanos sienten empatía por los migrantes y que la población ha colaborado para ayudarles, pero ha defendido que las soluciones corresponden a las instituciones y no a la solidaridad de los ciudadanos. Finalmente, ha planteado que: "Ceuta no tiene ni infraestructura física ni infraestructura humana para poder dar un mínimo de servicio a estas criaturas".