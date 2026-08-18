La Comisión Europea ha defendido que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos

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CeutaLa Comisión Europea ha defendido este martes que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma, alegando que el derecho de la Unión Europea también contempla su devolución.

"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, que ha celebrado las declaraciones del Gobierno de España de que nadie que permanezca ilegalmente en Ceuta será trasladado a la península Ibérica.

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El reglamento endurece la política de retornos

Preguntado sobre si cuando se refiere a "todos" también incluye a los menores de edad, obviando la protección especial que le atribuye el derecho comunitario, ha respondido que "esto está regulado por el Derecho de la UE" y que está vigente desde la aprobación en 2008 de la Directiva de Retorno.

Según esa directiva, la decisión de retorno respecto de un menor solo podrá darse tras habérsele concedido "la asistencia de los servicios pertinentes en el interés superior del niño". También recoge que antes de que un Estado miembro expulse de su territorio a un menor no acompañado "se cerciorará de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o de que existen unos servicios de acogida adecuados en el país".

Fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que el reglamento de retorno acordado el pasado mes de junio por el Parlamento Europeo y el Consejo (Estados) --que aún no ha entrado en vigor a falta del visto bueno formal de ambas instituciones-- también contiene disposiciones sobre los menores no acompañados "que son muy similares a las de la directiva".

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El reglamento endurece la política de retornos y consolida los centros de deportación fuera del territorio de la UE, si bien los menores no acompañados quedan excluidos de dichos acuerdos o convenios con terceros países. Eso sí, abre la puerta a controles biométricos para verificar la edad de los menores y su detención como "ultimo recurso" durante "el período más breve posible", con un máximo de 24 meses.

Colaboración entre España y Marruecos

El portavoz comunitario ha puesto hincapié en la expectativa de la Comisión Europa de que "todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados" y que las autoridades españolas y marroquíes trabajen para garantizar que estos retornos se produzcan "de manera efectiva".

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Tras tomar nota de la intención de Marruecos de facilitar los retornos de todos los menores extranjeros no acompañados, Lammert ha reiterado el ofrecimiento de Bruselas para "facilitar y apoyar" este proceso, y ha celebrado el anuncio de España para aumentar la capacidad de acogida para hacer frente "a la situación humanitaria" de los migrantes irregulares.