Qué nombres están prohibidos de poner en casi todo el mundo

Marta Egea 31 AGO 2026 - 20:01h.

La ley permite utilizar nombres originales para niños y niñas, pero pone límites cuando pueden confundir la identidad o ridiculizar al menor

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MadridEscoger el nombre de un bebé puede parecer una elección totalmente libre, pero no siempre lo es. Aunque cada país tiene sus propias normas, muchos registros civiles comparten una misma idea: los padres pueden ser creativos, pero el nombre nunca debe perjudicar al niño o niña, provocar burlas, confundir su identidad o parecer un título oficial.

Por eso, existe una lista única de nombres prohibidos en todo el planeta. Un nombre que se acepta en un país puede ser rechazado en otro. Hay lugares más flexibles, como ciertas zonas de los Estados Unidos, y otros más estrictos como Islandia, Dinamarca o Portugal.

De todos modos, sí hay categorías de nombres que suelen levantar sospechas en casi cualquier registro civil. Son nombres ofensivos, absurdos, imposibles de utilizar en documentos, demasiado largos, relacionados con títulos oficiales, marcas comerciales, números, símbolos o personajes históricos especialmente dañinos. La razón es simple: el nombre pertenece al niño o niña, no solo a los padres que lo escogen.

Nombres ofensivos o humillantes

Esta es la categoría más clara. La mayoría de los países rechaza nombres que puedan resultar insultantes, vejatorios o contrarios a la dignidad del menor. Entrarían palabrotas, insultos, términos sexuales, expresiones degradantes o palabras que puedan hacer que el niño sea objeto de burla.

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En algunos países, las normas también incluyen nombres que puedan ofender a grupos por motivos de raza, religión, discapacidad, género u orientación sexual.

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Nombres que puedan perjudicar claramente al bebé

Hay nombres que quizá no son insultos directos, pero pueden resultar objetivamente perjudiciales. En esta categoría entrarían palabras asociadas a venenos, enfermedades, tragedias, delitos o elementos muy negativos. Por ejemplo, Cianuro, Veneno, Muerte, Asesino, Demonio o nombres asociados a violencia extrema.

Nombres de dictadores o criminales históricos

Otro grupo delicado es el de nombres que hacen referencia directa a dictadores, terroristas o criminales conocidos. No siempre están prohibidos por una lista cerrada, pero muchos registros sí que pueden rechazarlos si consideran que perjudican al menor.

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El ejemplo más común es Adolf HItler como nombre completo. Se podría utilizar solo “Adolf” pero nunca junto a “Hitler” debido a su carga evidente.

Títulos reales

En países como Nueva Zelanda o Australia se suelen rechazar con frecuencia nombres que se parecen a títulos reales u oficiales. En español, nombres como Rey o Reina tienen una lectura más cultural o religiosa en algunos contextos, pero en otros sistemas legales pueden interpretarse como títulos. La clave está en si el nombre puede hacer pensar que la persona tiene un rango oficial que no es real.

Rangos militares o cargos oficiales

La misma lógica se aplica a cargos como General, Major, Captain, Judge, Justice, President, Prime Minister o Minister. Son palabras que, en muchos países, no se aceptan como nombre porque pueden confundirse con una autoridad real. En este caso, Australia o Nueva Zelanda son especialmente claras.

En español pasaría algo parecido con nombres como General, Capitán, Juez, Presidente o Ministro. Aunque puedan sonar extravagantes, el problema legal no es solo de mal gusto, sino por una confusión institucional.

Nombres con números

Los nombres formados por números, cifras o combinaciones imposibles también suelen dar problemas. En algunos países, se permite escribir un número con letras, pero nunca usar cifras como si fueran un nombre.

“Once” podría ser aceptado en algunos lugares si el registro lo considera un nombre válido, pero “11” suele ser rechazable por razones prácticas. Los sistemas administrativos necesitan nombres que puedan pronunciarse, escribirse y usarse en documentos oficiales.

Nombres con símbolos, emojis o signos raros

Los registros civiles suelen rechazar nombres con símbolos sin valor fonético. Esto incluye signos como %, #, @, *, barras, emojis o combinaciones imposibles de reproducir en documentos oficiales.

Nombres excesivamente largos

También hay países que fijan límites de longitud. En Nueva Zelanda se recomienda no superar los 70 caracteres. En Australia, los registros pueden rechazar nombres demasiado largos si no pueden establecerse de forma práctica en documentos o en el uso cotidiano.

No quiere decir que los nombres compuestos estén prohibidos. Lo que se intenta es evitar cadenas interminables de palabras que después resulten imposibles de utilizar en la vida diaria.

Nombres de productos o marcas comerciales

En algunos países, los nombres de marcas o productos pueden ser rechazados si se considera que no son adecuados como nombre propio. Casos como Ikea, Facebook, Nutella o iMac suelen aparecer en recopilaciones de nombres conflictivos.

El problema no es solo que suenen raros, sino que el niño puede quedar asociado a una marca comercial. Además, que pueden existir conflictos con derechos de terceros o con el uso de nombres protegidos.

Nombres que no encajan con listas oficiales

Algunos países no funcionan solo con prohibiciones generales, sino con listas de nombres aprobados. Este es el caso de Dinamarca, Portugal o Islandia, aunque cada uno lo aplica a su manera.

En Dinamarca se puede escoger entre nombres aprobados para niñas, niños o unisex, en Portugal hay una lista oficial de nombres propios admitidos y en Islandia, los nombres deben encajar con la lengua y la tradición islandesa. Los nombres no aprobados deben pasar por una revisión.