El PSOE pide al juez del caso Leire Díez que solo sea la Fiscalía la que acceda al análisis de sus cuentas

El PSOE ha pedido al juez Santiago Pedraz, quien investiga el caso Leire en la AN, que solo la Fiscalía tenga acceso a las cuentas del partido

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El PSOE ha pedido al juez Santiago Pedraz, quien investiga el caso Leire en la Audiencia Nacional, que solo la Fiscalía tenga acceso a la pieza separada en la que se analizan seis cuentas de este partido y que además se expurgen los datos que no estén relacionados con la causa.

A través de un escrito, que ha adelantado 'elDiario.es' y al que ha tenido acceso EFE, el PSOE pide al magistrado "extremar las cautelas para que no se produzca ninguna filtración a la opinión pública de aquellos datos no vinculados a la presente investigación".

El PSOE "estima muy relevante" la apertura de esta pieza separada

Los socialistas han enviado este escrito después de que el juez haya ordenado rastrear hasta 81 cuentas, varias de ellas vinculadas al PSOE, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, todos ellos investigados por presuntas maniobras para boicotear causas que afectasen al partido o al Gobierno y que recibieron pagos procedentes del PSOE.

Para hacerlo, Pedraz ordenó abrir una "pieza separada económica" ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su "pública difusión".

En su escrito, el PSOE "estima muy relevante" la apertura de esta pieza separada, pero pide ir más allá en las cautelas, al entender que se pide información genérica y que las cuentas "contienen multitud de movimientos, que afectan a numerosas personas y entidades no vinculadas con los hechos que son objeto de las presentes actuaciones, y cuya intimidad debe quedar salvaguardada".

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El juez pidió información a doce entidades bancarias, ante la sospecha de los investigadores de que el exidirigente del PSOE Santos Cerdán habría empleado los recursos del PSOE para costear una supuesta organización creada para boicotear causas judiciales y que con fondos del partido se habría abonado a Leire Díez al menos 43.225 euros a través de intermediarios como el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o el abogado Ismael Oliver.

Podrían haber sido utilizadas de manera ilegítima

El PSOE recuerda al magistrado que ya identificó ante la UCO las cuentas desde las que se realizaron pagos a los investigados y apunta que a resultas de la investigación "posteriormente podrían haber sido utilizadas de manera ilegítima para hacer pagos o cubrir gastos no vinculados a la actividad propia" del PSOE, "ni a sus fines estatutarios ni principios programáticos, al margen de la organización".

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En su escrito, esta formación recalca que "seguirá colaborando con la investigación judicial que se está efectuando, aportando cuanta otra información se le pueda solicitar, pues siempre ha desarrollado una gestión transparente y no tiene nada que ocultar".