Influencers marroquíes alientan a jóvenes para un nuevo asalto a Ceuta: la fecha indicada

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Varios influencers y youtubers marroquíes, con miles de seguidores, alientan en sus redes sociales a sus seguidores para llevar a cabo un nuevo asalto a Ceuta. En sus vídeos, estos influencers animan a los invasores a cruzar de nuevo la frontera y muestran las bondades de Pedro Sánchez y los privilegios de cruzar la frontera.

Esta sería la herramienta que estaría empleando Marruecos para movilizar a los jóvenes: exculpan a Marruecos, muestran euforia hacia el presidente del Gobierno y amenazan con un posible choque diplomático. La fecha ya parece estar fijada: sería el próximo miércoles 23 de septiembre.

Por otro lado, jóvenes marroquís que ya han cruzado la frontera, comparten su experiencia a través de las redes sociales, lo que podría estar incentivando a otros jóvenes que aún permanecen en Marruecos y que piensan dar el paso a cruzar la frontera. En equipo de 'La mirada crítica' rastrea las redes sociales y muestra el contenido que ha encontrado.

El análisis de estos mensajes en redes sociales, por Javizone

'La mirada crítica' habla de este tema con Javizone, experto en ciberseguridad, quien asegura que sí es posible detectar mensajes que sean germen de un posible asalto: "Hay herramientas que te avisan si hay alguna tendencia o un mensaje concreto". Por lo tanto, dice que se podría prever lo que sucedió hace unas semanas.

¿Cómo se hace la criba para detectar si estos mensajes son creíbles o no? Por la audiencias, detalla Javizone, que deben ser reales: "Es fácil ver si una cuenta tienen boot o seguidores reales".