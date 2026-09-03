Compartir







Desde el inicio de la crisis migratoria hace ya más de un mes, la tensión en Ceuta no para de aumentar. Sus ciudadanos denuncian sentirse "abandonados" por el Gobierno de España y reclaman su derecho a poder regresar a la ansiada normalidad.

Las imágenes de las manifestaciones que llenaron plazas y calles de toda España este miércoles 2 de septiembre dejan claro que Ceuta no está sola, pero lo que de verdad necesitan los ceutíes es que alguien haga algo por ellos.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Rosa Fuentes, presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta, que ha denunciado en directo la complicada situación que están viviendo: "Mis compañeras se veían desprotegidas y ya se denunció. A veces les han rodeado más de 30 migrantes y han tardado 14 días en ponerles protección".

El Ministerio del Interior ha autorizado la presencia de agentes en los desplazamientos de varias profesionales para dotar de seguridad a la atención en viviendas

Un claro ejemplo de la situación de inseguridad que se vive en la ciudad autónoma es la de los profesionales sanitarios durante su jornada laboral. Es más, distintas enfermeras van acompañadas de seguridad privada en las visitas de atención domiciliaria para garantizar su trabajo.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha confirmado varias sanitarias del centro de salud del Tarajal son las que han solicitado este acompañamiento durante las visitas domiciliarias. Dichas profesionales lo pidieron al Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) para acudir con mayor tranquilidad a los domicilios que deben de cubrir en el barrio de El Príncipe y zonas limítrofes.

La solicitud fue autorizada por el Ministerio del Interior, después de la intervención del Ministerio de Sanidad. Así, este grupo de enfermeras contará con un agente de seguridad privada para realizar atención domiciliaria en la citada área, al menos hasta el mes de octubre.