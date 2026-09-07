El juez José Luis Calama ha escuchado la declaración del empresario Julio Martínez Martínez, expresidente de Plus Ultra

El juez desestima la petición de Zapatero de anular el 'caso Plus Ultra' al no ver vulnerados sus derechos

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El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha declarado este lunes como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. El empresario ha reiterado la implicación de Zapatero al que le atribuye el pago de un supuesta comisión del 1 % de la ayuda pública por el crédito conseguido para la aerolínea.

Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra y socio mayoritario de esta aerolínea, ha ratificado ante Calama el escrito en el que aludió a la "pretensión de cobrar" del supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y del propio expresidente del Gobierno por mediar para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea. Según el empresario esa comisión iba para el "grupo Zapatero" a cambio de labores de "acompañamiento" para lograr este préstamo.

Este empresario no ha explicado qué labores concretas habría hecho Zapatero, porque que no hizo un seguimiento del asunto, al estar enfocado en el éxito de la gestión, por la que Julio Martínez Martínez, amigo del exlíder socialista, le pidió un 1 % de la ayuda de 53 millones de euros que la aerolínea finalmente obtuvo en 2021.

Martínez Sola ha asegurado que decidieron pagar esa cantidad --unos 530.000 euros-- al considerado socio de Zapatero, Julio Martínez Martínez, porque la situación de Plus Ultra era límite y dieron por hecho que era un paso necesario para que el exlíder socialista intermediara.

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La declaración de Martínez Sola ha tenido lugar después de que tanto él como el exCEO Roberto Roselli, también imputado, enviaran el pasado julio sendos escritos al juez, horas antes de renunciar a sus cargos en la compañía, señalando que pagaron "elevadas cantidades de dinero" a Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, por la supuesta mediación de Zapatero.