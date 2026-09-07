El juez Peinado convoca la audiencia previa al juicio de Begoña Gómez para este martes

La audiencia protocolaria en la que cada parte expone sus conclusiones antes del juicio comenzará a las seis de la tarde

El CGPJ acuerda estudiar si el juez Juan Carlos Peinado cometió una falta disciplinaria al sugerir que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir del país

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El juez Juan Carlos Peinado ha convocado este martes la audiencia previa protocolaria de cara al juicio con jurado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez.

Según el auto al que ha tenido acceso EFE, la audiencia protocolaria en la que cada parte expone sus conclusiones antes del juicio comenzará a las 18:00 horas de la tarde y las investigadas deber ser citadas personalmente.

El juez da este paso tras la presentación de los escritos de su defensa

El magistrado da este paso una vez que tanto Begoña Gómez como su asistenta en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, también acusada, presentaron sus escritos de defensa reclamando ser absueltas por entender que no han cometido ningún delito.

La acusación popular que lidera Hazte Oír pide 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez por presunta malversación, mientras que la Fiscalía es partidaria de que sean absueltas.

La mujer del presidente pidió ser absuelta de casa a su juicio

Begoña Gómez pidió ser absuelta de cara a su juicio tras asegurar que "en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse" y que "no se apropió" del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En el escrito de su defensa añadió que tampoco "destinó a usos privados" el 'software' de la UCM, como sostiene la acusación popular liderada por Hazte Oír.

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La esposa del presidente señaló que el dominio de la cátedra, "sufragado con fondos personales", fue "un mero instrumento técnico de acceso web, creado en el contexto de las indicaciones" de la UCM. Y aseveró que la Universidad "no ofrecía un cauce operativo para registrar el dominio y la plataforma tecnológica no estaba finalizada para completar su registro", por lo que su actuación como codirectora de cátedra "fue funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM".

Sobre su asistente personal, Cristina Álvarez, también acusada en esta causa, Gómez indicó que "le proporciona la ayuda necesaria para coordinar, organizar y gestionar todas sus funciones, no sólo institucionales, sino también familiares, privadas y profesionales". Gómez recalcó que "como todas las esposas de los presidentes del Gobierno" de la democracia española, "realiza de forma gratuita funciones institucionales en el ámbito nacional e internacional en apoyo a la presidencia del Gobierno".