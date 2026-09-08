El Gobierno ha anunciado que no comparte la decisión adoptada por el Tribunal Supremo

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El Tribunal Supremo ha resuelto suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.

Mediante una decisión adelantada y recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda suspender los efectos electorales para esas personas para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, estimando las medidas pedidas por Vox e Iustitia Europa.

"No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno", según Elma Saiz

Los magistrados de la Sala establecen que los que hayan obtenido la nacionalidad española y aún no hayan sido inscritos en el censo, se continuará con la tramitación del expediente hasta su finalización, pero después quedará suspendido cautelarmente hasta que se obtenga la mencionada certificación.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha dejado claro que el Gobierno no comparte la decisión adoptada este martes por el Tribunal Supremo. "No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y también al de la Junta Electoral Central", ha respondido la ministra a una pregunta formulada en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros justo después de conocerse la medida adoptada por el Supremo.