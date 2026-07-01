Virginia Mayoral Iñigo Yarza 01 JUL 2026 - 15:51h.

El Ejecutivo defiende la nula incidencia electoral de esta medida y la oposición habla de ingeniería electoral.

Los votos de los españoles residentes en el extranjeros por la Ley de Nietos han favorecido siempre al PP

Compartir







¿Qué está pasando con la llamada ley de nietos? ¿Por qué se ha convertido en la última gran polémica política? ¿Qué hay de verdad en la acusación de ingeniería electoral del Partido Popular? Nos remontamos a 2022: Ley de la Memoria Democrática. Se aprueba en el Congreso que todos los descendientes de exiliados por la dictadura y la Guardia Civil recuperen la nacionalidad.

Llegamos a hoy, 2026. El PP que, entonces votó, a favor, sigue estando de acuerdo en eso. Y lo defiende. De lo que acusan al gobierno es de haber generalizado esa ley y de que cualquiera que se fuera de España en aquellos años pueda conseguir la nacionalidad. De ahí, vendría la acusación de engordar el censo electoral en dos millones y medio de personas.

PUEDE INTERESARTE El juez Santiago Pedraz cita a declarar el 15 de julio a los dos fiscales que se reunieron con Leire Díez

Las elecciones generales se acercan, como tarde en 2027, consideradas por Aznar como las las más importantes de la historia democrática reciente, y el PP decide poner el énfasis en la llamada ley de nietos por la que se concede la nacionalidad española a los descendientes de los que tuvieron que abandonar España y advierte de que ya hay 2 millones y medio de solicitudes.

¿Cómo describe esto Feijóo? Como ingeniería electoral porque "como con los votantes actuales no les salen las cuentas, pues vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas. De acuerdo está Vox que, además, explica de la mano de José María Figaredo, portavoz adjunto de Vox en el Congreso, que con que el partido socialista logre dirigir a un puñado de votantes a determinadas provincias puede conseguir 5 o 7 escaños adicionales.

PUEDE INTERESARTE Moreno Bonilla no logra la investidura al primer intento y volverá a someterse a votación el próximo jueves

El Ejecutivo, por su parte, defiende la nula incidencia electoral de esta medida. El ministro de Justicia, Félix Boñalos considera que estamos ante una estrategia ultraderechista muy evidente y muy repetida a lo largo del mundo que es sembrar dudas sobre un proceso electoral, sobre la legetimidad de unos resultados electorales. A Bolaños se suma el ministro de Transportes, Óscar Puente, que habla "de una táctica de señuelo, de sembrar miedo y dudas sobre el sistema".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según los datos del INE, el censo de votantes de españoles que residen en el extanjero ha aumentado más de un 16% desde las últimas generales, informa Iñigo Yarza, pero ¿De cuántos votos estamos hablando, exactamente? En las pasadas elecciones generales de 2023 fue de 2.333.056 Esta cifra ha credido en mayo de 2026 hasta los 2.708.083, lo que son 375.027.

Solo el 10% de voto extranjero en las últimas elecciones generales

No votarán todos. En las últimas generales lo hicieron apenas el 10% de los extranjeros. Y de esos votos ganó el PP con el 33% y el PSOE quedó en segundo lugar con un 25%. En cualquier caso, según los expertos, el voto exterior puede cambiar poco o nada el mapa electoral, pero siempre le ha interesado a los partidos políticos. Y, de hecho, en las campañas electorales hemos visto a líderes, tanto del PP como del PSOE, sobre todo en Latinoamérica, persiguiendo el voto de los españoles en el extranjero.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ya Manuel Fraga o más adelante el socialista Pérez Touriño hicieron las américas buscando el voto gallego. Pero es que en debates parlamentarios también hemos escuchado al PP defender el derecho a obtener la nacionalidad española de los exiliados. Un derecho que está reconocido por ley desde hace casi 20 años.

Han sido décadas de memoria, cuando en su momento la gente de España tuvo que salir por la Guerra Civil acá se le abrió la puerta. "El día que podamos obtener la nacionalidad me voy a sentir parte total de esa historia", decían algunos y el día llegó en octubre de 2022 con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática que en su disposición octava introduce la posibilidad de otorgar la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados de la Guerra Civil y la dictadura.

Los españoles en Argentina sí se convierten en una de las mayores provincias electorales

Desde entonces hasta el 31 de marzo de este año se han tramitado la mitad de las 2,4 millones de solicitudes registradas, según el Gobierno, que reconoce que los españoles en Argentina se convertirían en una de las mayores provincias electorales.

"Para dar un pasaporte a una persona a una persona que nunca ha venido a España, que oía hablar a su abuelo y no sabe diferenciar una provincia de otra", dice ahora Feijóo. El Partido Popular y su líder denuncian un intento de alterar el censo electoral, después de años abrazando esa norma conocida como de nietos, una ley específica para la nacionalidad de los descendientes de españoles que "tuvieron que pasar por el trago amargo del exilio", como decía en su día la portavoz del PP Ester Muñoz. "Es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido la nacionalidad", comentaba.

Es el laberinto del PP. Hoy la misma Ester Muñoz dice que "qué prisa tiene el Gobierno de Sánchez de que 2,5 de españoles más voten", y protesta además porque el procedimiento contemple un periodo temporal entre el 36 y el 55 en el que no se exige acreditar el exilio documentalmente.