Roberto Roselli, ex Consejero Delegado de Plus Ultra, asegura que pagaron 530.000 euros al "grupo" de Zapatero

El exjefe de Plus Ultra vuelve a señalar a Zapatero: declara que asumió que el pago del 1 % iba para el expresidente del Gobierno

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El ex consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, ha reconocido ante el juez el pago de 530.000 euros al "grupo" de José Luis Rodríguez Zapatero, un día después de las declaraciones del otro exjefe de la compañía. Esta cantidad, supone el 1 % del préstamo público de 53 millones que se concedió a la aerolínea. En su declaración, como investigado, tampoco ha aclarado qué gestiones específicamente habría realizado el expresidente del Gobierno.

Roselli, que dimitió de su cargo en Plus Ultra el pasado mes de julio y ya no está vinculado a la aerolínea, ha ratificado en su declaración como investigado el escrito de confesión en el que aludía a la "pretensión de cobrar" tanto de Zapatero como de su amigo y supuesto testaferro Julio Martínez Martínez, como también hizo este lunes el expresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

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Roselli asumía que parte del dinero pagado a cambio de supuestas gestiones para obtener la ayuda pública tenía como destinatario a Rodríguez Zapatero, según ha sostenido en su declaración, que se ha alargado durante más de dos horas.

Ninguno de los dos empresarios investigados que han remitido escritos de confesión al juez José Luis Calama han detallado qué gestiones habría hecho Zapatero para lograr que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) otorgase un préstamo a la aerolínea en 2021, una intermediación que el expresidente del Gobierno ha negado.

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Roselli ha respondido a las preguntas del magistrado, de la Fiscalía y de su defensa y ha sido preguntado, por ejemplo, por el rol que jugaba en la compañía Rodolfo Reyes, y desde cuándo este ciudadano venezolano, investigado y en busca y captura, pasó a ser accionista mayoritario de la aerolínea, lo que habría ocurrido en 2019.

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Según este investigado, fue también este empresario quien consiguió traer financiación a la compañía a través de préstamos puente otorgados por compañías de su entorno y que después se habrían pagado con dinero obtenido de la ayuda estatal, sobre lo que además no habría pedido información la SEPI.

Al investigado, que antes de ser consejero delegado fue director financiero de Plus Ultra, le han preguntado también por el papel jugado por esta sociedad estatal, y ha explicado que él participó en las reuniones de seguimiento de la ayuda concedida, donde la SEPI se habría centrado en otros aspectos como los viajeros que tenía la compañía.

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Roselli reconoce que supieron por antelación que les habían concedido la ayuda

Al respecto de la SEPI, Roselli ha reconocido que supieron por antelación que les habían concedido la ayuda -en su escrito apunta que se lo comunicó Julio Martínez Martínez- y ha reconocido contactos puntuales, por llamadas y mensajería instantánea, con el entonces director de la empresa pública José Ángel Partearroyo, con quien nunca se reunió.

A Roselli también le han preguntado por operaciones de financiación de la compañía de 2019, previas a la ayuda estatal que está bajo sospecha. Este exdirectivo se ha comprometido además a colaborar aportando también documentos y mensajes, según indican las mismas fuentes.

El juez Calama avanza así en las pesquisas de esta causa, donde sitúa al expresidente del Gobierno en el "vértice" de una presunta trama de influencias en torno al préstamo público a Plus Ultra, a lo que se une una pieza separada en la que Zapatero está imputado por presunto contrabando y fraude fiscal por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte de su oficina.