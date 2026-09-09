Javier Villanueva 09 SEP 2026 - 22:39h.

Se han producido 21 agresiones sexuales en el ultimo mes, las mismas que todo el año pasado.

El delegado del Gobierno en Ceuta se niega a dimitir, dice que no conoció la comunicación del CNI y que no se alertó del asalto

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En Ceuta, sobre el terreno, se extiende el malestar. Primero en Ceuta ante sus vecinos y hoy en el Congreso, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha reafirmado por tercera vez en hablar de inseguridad subjetiva de los ceutíes. Y esas afirmaciones no solo han sido criticadas duramente por el PP, de la mano de Ana Vázquez, que responde al ministro que "no se entera de nada", sino también por los propios ciudadanos ceutíes que creen que su día a día les da razones más que objetivas para sentirse inseguros. "El miedo está y está en peligro", dicen unos. "Es insoportable", remarcan otros.

La polémica ha intentado ser suavizada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que cree que el objetivo del Gobierno es que "la gente diga que se siente segura".

Lejos de interpretaciones, los números son objetivos y demuestran que la actividad judicial se ha incrementado un 75%. Es el balance del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Tras analizar los casos que han llegado a los juzgados en el último mes.

Hay zonas en la ciudad menos expuestas, pero en otros barrios la criminalidad se ha disparado. Agresiones, atentados a la autoridad, incremento exponencial de número de detenidos. La tipología de los delitos también han cambiado: 21 agresiones sexuales en el ultimo mes, las mismas que todo el año pasado.