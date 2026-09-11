El general Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional hasta 2023 y excomisario Marcial Píriz analizan las alertas sobre Ceuta.

El ex jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta asegura que le trasladó "personalmente" los mensajes del CNI

Compartir







El Gobierno desclasificó el pasado miercoles documentos sobre lo ocurrido en Ceuta. Aparecen en la web de Moncloa, pero no está todo. En uno de ellos falta una página que recogía información que ya manejaban en Marruecos.

El informe recoge conversaciones interceptadas a agentes marroquíes, según El Mundo. En ellas, se les alerta de que deben permanecer en sus puestos ante el riesgo de una entrada masiva, a la vista de las convocatorias difundidas en redes sociales. La inteligencia militar española obtuvo esta información el 27 de julio. Sin embargo, no llegó a los jefes de esta unidad hasta el día 30, cuando la avalancha en la frontera ya había comenzado.

La pregunta es ¿fueron o no suficientes estas alertas que envió el Centro Nacional de Inteligencia a la delegación del Gobierno?. Se lo preguntamos al excomisario Marcial Píriz, con decadas de experiencia en lucha antiterrorista, lo tiene claro. "Por supuesto que es suficiente, una alarma de ese tipo no ocurre todos los días".

Un argumento que comparte el general Ballesteros quien dirigió el Departamento de Seguridad Nacional hasta 2023. Lo contaba esta tarde en 'Todo es mentira'. "Es suficiente con la información que tenían".

Es lo que apuntan los expertos sobre unos avisos que fuentes de Moncloa enmarcan en la comunicación habitual entre el enlace del CNI y el jefe de gabinete del delegación del Gobierno en Ceuta y que, según el Ejecutivo, no se elevaron.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No solo hay que esperar a la transmisión de un documento", señala Píriz dejando en evidencia al delegado del Gobierno. "Es más que suficiente para que se hubiera tomado medidas", dice el general Ballesteros, en contra de lo que defiende el Gobierno. "Por cosas más nimias se han tomado precauciones"·, remarca el excomisario Marcial Píriz.

Según la delegación, el jefe de gabinete no trasladó esa información. Todos los indicadores, todos los servicios estaban apuntando en la misma dirección y Moncloa asegura que el CNI no alertó de la magnitud de ninguna manera a través de ninguna cadena de mando.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Me parece sorprendente que no se incrementaran los recursos , como mínimo, humanos" .¿Habria sido suficiente ese refuerzo? "Probablemente no, porque la avalancha fue de una magnitud tremenda", señala Ballesteros.

Pero los expertos insisten en que no se hizo una valoración adecuada de la información que se tenía.