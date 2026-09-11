El sindicato Jupol denuncia las malas condiciones de los agentes desplegados frente a las de los campamentos instalados para los migrantes

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Los agentes de la Policía Nacional desplegados en Ceuta para afrontar la crisis migratoria en la ciudad autónoma denuncian las condiciones “indignas” en las que están trabajando los agentes. En concreto, el sindicato Jupol ha compartido unas imágenes de los colchones en los que duermen mientras se instalan nuevos para los migrantes.

En una publicación difundida por el sindicato policial en redes sociales se pueden ver la imagen de unos colchones viejos que, tal y como denuncian, son los que utilizan los agentes desplazados para dormir en los barracones militares. Junto a esa imagen adjuntan otra fotografía de las camas que el Gobierno está instalando en las carpas para acoger a inmigrantes.

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Estos últimos se ven completamente nuevos y aún cubiertos por el plástico protector. "Una imagen vale más que mil palabras. A la izquierda: así duermen algunos policías nacionales desplazados a Ceuta. A la derecha: así son las condiciones del campamento instalado para los inmigrantes que invadieron Ceuta el pasado 30 y 31 de julio", es el mensaje que ha publicado JUPOL en X, acompañando esas imágenes.

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Iván Domínguez, portavoz de Jupol, se ha pronunciado sobre las condiciones de los agentes en Ceuta en el programa de 'En boca de todos'. "Los compañeros están absolutamente indignados, llevamos tiempo denunciando esta situación desde el comienzo. Es una vergüenza", comienza diciendo el agente.

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Sobre las imágenes de los colchones, Domínguez ha contado que los policías estaban siendo alojados en un centro que estaba a la espera de derrumbe. “Estaban siendo alojados, gracias a los militares, en unas condiciones muy mejorables, porque era un cuartel de reemplazo, lo que era la antigua mili que estaba a la espera de ser derribado".

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Desde el sindicato policial señalan que las condiciones de trabajo de los agentes desplegados son inferiores a las de los propios migrantes. “La Dirección General de Policía no tiene ninguna capacidad logística, solicitamos un barco-hotel, hace tiempo que denunciamos que tenían mejores condiciones los propios inmigrantes que invadieron Ceuta el pasado 30-31 de julio que los propios compañeros de UIP”, ha dicho Domínguez en ‘En boca de todos’.

"Incumple la prevención de riesgos laborales"

El portavoz de Jupol ha señalado que ya se ha demandado a la administración, “ya que incumple la prevención de riesgos laborales y esperamos que se pronuncie la justicia”. “Es una situación tercermundista la imagen que estamos dando no solo a España, sino también al mundo”, insiste el portavoz.

"Los agentes desplazados tienen una dieta 78 euros con la que hay que pagar alojamiento, desayuno, comida y cena. Llevamos tiempo denunciándolo, pero el ministro cada vez que se desplaza tiene una dieta muy diferente y deja a los policías con una dieta irrisoria", ha concluido.