La otra cara de la crisis en Ceuta: se investiga si se usa a inmigrantes como mano de obra ilegal

Laura Sólvez 15 SEP 2026 - 21:50h.

Se agota el material de construcción en Ceuta, algo que no encaja con el número de obras.

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La precariedad de unos se puede convertir en la riqueza de otros. La ilegalidad acaba en fraude, en explotación, cuando no lo ha hecho antes en muerte. Con miles de inmigrantes en las calles de Ceuta, se investigan ya casos de explotación laboral. Se ha destapado un posible caso en una peluquería y hay sospechas de que podría haber más en la construcción aprovechando la mano de obra más barata. Para quien llega sin nada, cualquier trabajo puede parecer una salida aunque la mayoría de los que responden en las calles contestan que buscaron pero no encontaron nada.

Los inmigrantes intentan abrirse camino en Ceuta, pero hay puertas que siguen cerradas. La primera, la de la ley. Trabajo hay, pero el problema es dónde, y cómo. Y en su situación, cuál es el trabajo que pueden encontrar: como mano de obra ilegal, en negro y más barara. Se investigan si ya se usa este método en peluquerías, cerrajerías y en pequeñas obras y reformas.

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La alerta ha hecho saltar las inspecciones. Como señala Juan Manuel Parrado, secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta, "las empresas de construcción fueron a los almacenes de distribución de material y se encontraron con que no había material disponible. Se habían agotado las existencias. Algo que no cuadraba con el nivel de obras que hay en Ceuta".

Policía y Guardia Civil situaron en el mapa los sitios en los que se hacían estas contrataciones.Ya se investiga quién y en qué condiciones trabaja. Algunos inmigrantes reconocen hasta sus condiciones. "15 euros y desayuno, comida y dormir". ¿Le dan sitio para dormir?, les preguntamos. "Sí", contestan.

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Un círculo que quieren romper. Como señala Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, tan crítico con su partido como claro en sus manifestaciones es rotundo: "Queremos que se persiga y que sean muy contundentes porque para mí están a favor de la inmigración ilegal de personas".