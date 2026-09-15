Los médicos de Ceuta exigen al Gobierno una respuesta inmediata mientras que la crispación entre los vecinos sigue aumentando

Las imágenes del caos en los hospitales de Ceuta: mutilaciones, heridas abiertas y navajazos por peleas entre inmigrantes

Compartir







Ha pasado un mes desde que miles de migrantes entraron por la costa de Ceuta invadiendo toda la ciudad autónoma sin que hubiese nadie que les parase. Como consecuencias ha habido decenas de protestas en las calles por parte de unos vecinos indignados y temerosos de la nueva realidad a la que se enfrentan.

Aunque los asuntos y consultas sanitarias hayan aumentado hasta casi el triple su volumen de trabajo, no se ha enviado el refuerzo personal suficiente y los profesionales confiesan estar agotados. Como medida, han convocado una huelga para el próximo 24 de septiembre. a sanidad ha multiplicado su carga, no hay suficiente refuerzo de personal y los profesionales no pueden más. Anuncian una huelga para el día 24.

PUEDE INTERESARTE Heridos tres migrantes en una reyerta en la playa del Trampolín de Ceuta: los agresores iban armados con palos

Solo entre el domingo y el lunes hasta 350 inmigrantes acudieron al hospital de Ceuta y a uno de los centros de salud, la mayoría de ellos llegando a entrar por urgencias: "La ambulancia les suelta como un autobús", confiesa Enrique Roviralta, presidente del colegio de médicos.

Las reyertas entre inmigrantes, algo rutinario

Las peleas entre ellos no dejan de dejar heridos graves que acuden al hospital porque han sido víctimas de una agresión con arma blanca. Este nivel de saturación es tal que algunos médicos dicen no poder más e incluso se plantean renunciar a su puesto de trabajo: "Hemos visto amputaciones de oreja, navajazos con neumotórax".

PUEDE INTERESARTE Encuentran en Ceuta el cadáver de un hombre de nacionalidad española tras precipitarse desde un acantilado

La sanidad en Ceuta se ha convertido en una olla a presión a punto de explotar, pero desde el Gobierno aseguran que en septiembre es más manejable en cifras con los refuerzos del personal y que todavía no han tenido que suspender ninguna consulta ni intervención programada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los profesionales han contado hasta 300 atendidos diariamente y dicen no ver el final desde que aquel día que en la avalancha tuvieron que atender a los 1.000 inmigrantes que resultaron heridos a su entrada a Ceuta. Y lo único que reclaman es que el Gobierno responda, porque "lo único que hace es atrasar".

Campamentos improvisados, pero admisibles

Otros de los aspectos por los que cientos de ceutíes saldrán a las calles a protestar es la ocupación de los espacios públicos de la ciudad por cientos de migrantes que hacen de ellos campamentos improvisados. De hecho, es la queja que más se ha escuchado durante la manifestación de esta tarde.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Todos ellos denuncian la presencia de asentamientos de migrantes en lugares críticos y muy cerca también de sus viviendas. La Marta Manchón ha confirmado en directo desde Ceuta que a pesar de las manifestaciones, los migrantes harán noche en el asentamiento de la Playa Benítez, aunque "serán desalojados y trasladados al nuevo campamento cerca del puerto de Ceuta, algo que no agrada las quejas.

Nada más alejado de la realidad. Los ceutíes no estaban pidiendo que sean desalojados a un campamento, sino que sean devueltos a Marruecos y no alargar más esta situación de angustia. Es por ello que han llegado a formar una cadena humana, "porque literalmente dicen que llevarlos cerca del puerto de Ceuta es llevarlos cerca de los barcos que zarpan todos los días a la Península".