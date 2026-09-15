La inmigración se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los españoles, según el CIS y los partidos marcan sus posiciones

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La inmigración se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los españoles, según el CIS y los partidos marcan sus posiciones. En el caso del PP y de Vox, endureciendo sus posturas. Pero, paradójicamente, y tras la crisis de Ceuta, el CIS desvela que, aunque los españoles ven la inmigración como el tercer problema más importante en España, la percepción sobre este no solo no sube en medio de la crisis de Ceuta, sino que baja. De hecho, el CIS dice que la inquietud por el fenómeno migratorio ha descendido, pasando del 23,4% al 19,7% y de la segunda a la tercera posición. Difícil de entender.

De hecho, las alusiones a la inmigración caen 4,6 puntos tras la crisis de Ceuta y se quedan con un 19,7%, frente al 23,4% de julio. En el listado, diseñado a partir de las respuestas espontáneas de las personas entrevistas por el instituto que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos, figura una categoría denominada 'Crisis con Marruecos. Fronteras de Ceuta y Melilla', que aparece citada como un problema tan sólo en el 4,8% de los cuestionarios.

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En medio de este contexto, la oposición sí ha movido posiciones tras la crisis en Ceuta. El PP propone retirarle la nacionalidad a los que cometan delitos graves como asesinatos o pertenezcan a bandas organizadas. Endurecimiento también de VOX que plantea expulsar a los inmigrantes que viven en España de las ayudas y sin trabajar.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este martes que su partido prepara una proposición de ley orgánica para "adecuar la nacionalidad regulada en el Código Civil a la realidad europea", en la que se tipificará la retirada de la nacionalidad a los extranjeros que cometan delitos graves (asesinos, terroristas o violadores reincidentes, entre otros). Según ha recalcado, mantener la confianza del Estado exige "un mínimo de requisitos de conducta".

Feijóo ha explicado que la concesión de la nacionalidad "es un acto de confianza de un Estado" hacia un ciudadano que ha nacido fuera de España. "Es el mayor acto de confianza, es el título más importante que puede dar un Estado, un pasaporte", ha aseverado, para subrayar que "esa confianza hay que mantenerla". Así se ha pronunciado --a preguntas de los medios en Madrid tras visitar la promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler Cañaveral 7 junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida-- al ser preguntado por la información adelantada por 'El Mundo' acerca de una ley para quitar la nacionalidad a los inmigrantes que cometan delitos graves.

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Feijóo ha señalado que su partido está "trabajando en adecuar la nacionalidad regulada en el Código Civil a la realidad europea" y "a la realidad que viven en este momento". "Y para ello vamos a presentar un proyecto de ley orgánica para regular el otorgamiento de la nacionalidad, el mantenimiento de la nacionalidad y, en su caso, la pérdida de la misma", ha manifestado.

Así, ha subrayado que se trata de que esa confianza por la que se concede la nacionalidad española se mantenga en el tiempo, "sin trampa ni cartón". "Cuando a la persona a la que le hemos otorgado la nacionalidad pertenece a una banda criminal, a una banda terrorista, es reincidente en delitos graves como abusos sexuales, violaciones o asesinatos, lógicamente, tiene que saber que esa confianza se quiebra y que la nacionalidad será retirada", ha avisado, para añadir que si se "quiebra la confianza", no se puede "seguir manteniendo ese acuerdo".

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El líder del PP ha insistido en que la nacionalidad "no es un trámite administrativo" sino un "honor" que abre la puerta a los servicios públicos españoles y a la convivencia y, por lo tanto, "para mantener esa confianza se necesitan un mínimo de requisitos de conducta".

Feijóo ha indicado que su propuesta "bebe de la ordenación jurídica de los países más serios del Unión Europea", tiene "una vocación de permanencia", y va a terminar con la "frivolidad" con la que, a su juicio, "a veces" se otorgan las nacionalizaciones en España. "Sobre todo va a permitir tipificar los casos de pérdida de nacionalidad, para que la confianza sea mutua y todo el mundo sepa a qué atenerse", ha finalizado.

El Gobierno ve la retirada de la nacionalidad descabellada

El Gobierno ha cargado contra la última propuesta del PP en materia de inmigración, retirar la nacionalidad a migrantes que cometan delitos graves, la consideran "descabellada" y "desesperada" y piensan que la lanza porque no se cree las encuestas que le dan ganador en las próximas elecciones generales.

Así lo ha expresado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa. "El mayor problema que tiene Feijóo es que no se cree las encuestas que publican algunos medios que le hacen el caldo gordo, porque si se las creyera, no haría este tipo de propuestas absolutamente descabelladas", ha espetado.

Oscar Puente bromea con Bárcenas

El ministro ha puesto en cuestión la medida que hace distinción entre nacionales y extranjeros y ha tirado de ironía, preguntando si "Luis Bárcenas" estaría includio en esa lista, en referencia al extesorero del PP condenado por corrupción. "¿Lo vamos a hacer también con los nacionales que cometen delitos, les vamos a quitar la nacionalidad?. ¿En qué les vamos a convertir, en apátridas", ha seguido Puente que considera que Feijóo lanza este anuncio "chusco" y "con cero base y cero sentido" por "desesperación" porque "las encuestas no se las cree".

Por este mismo motivo, dice, intenta "marcarle el ritmo" al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien el Gobierno viene acusando de haber abandonado el lenguaje institucional y haber asumido por completo el discurso de Génova. En este sentido, fuentes gubernamentales consideran que la propuesta carece de sentido porque afectaría a migrantes nacionalizados que lleven muchos años en España y cuenten con un arraigo considerable.

Por tanto se muestran en total desacuerdo con retirar la nacionalidad a ciudadanos españoles de pleno derecho y consideran que si se quiere expulsar a los extranjeros que vengan a delinquir, esta iniciativa es eficaz porque esos nunca van a tener las condiciones para llegar a obtener la nacionalidad y ya existen mecanismos para expulsarles con la legislación actual.

En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido que el Ejecutivo está afrontando esta crisis "desde la legalidad y la humanidad" mientras el PP quiere que "se enquiste" esta situación. A su juicio, el principal partido de la oposición está poniendo por encima "todos sus intereses partidistas" y las medidas que prpopone "van en contra de la ley y de los derechos humanos", ha indicado desde la sala de prensa del complejo presidencial.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha manifestado que "las posiciones del Partido Popular han sido muy cambiantes, por la fuerza de VOX están cambiando sus posiciones. Hay que cerrar las puertas, estamos en un proceso de repatriaciones, de deportaciones de quienes cometen delitos".

Pero el PP va más allá de VOX: quiere una reforma total de la nacionalidad, sacarla del Código Civil y que quede regulada en una ley orgánica para aprobarla si en unos meses, los populares llegan a la Moncloa.