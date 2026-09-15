Pedro Sánchez ha ofrecido una exposición mayor de lo habitual para explicar la gestión del Gobierno en Ceuta

Pedro Sánchez espera que la situación en Ceuta esté estabilizada a finales de año y niega tajantemente estar presionado por Marruecos

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45 días después de la entrada masiva ilegal de miles de migrantes desde la frontera de Marruecos a Ceuta, el Gobierno se lo toma con cierta calma. En su nueva entrevista, esta vez en 'La Sexta', el presidente ha hablado de un plazo amplio para resolver la situación en la ciudad autónoma. Pedro Sánchez ha apuntado a final de año, como informa Iñaki Aguado.

El Gobierno se da hasta el 31 de diciembre para que Ceuta recupere la normalidad primero porque hasta esa fecha llega el mando único que se estableció. La ambición es conseguirlo lo antes posible desde la legalidad y la humanidad, dicen, y para ello quieren acelerar los trabajos: el trámite legal para completar el proceso son 16 semanas identificando a los migrantes con las devoluciones o las derivaciones de menores a otros territorios. Ahí cargan contra Feijóo y el PP denunciando su falta de apoyo y acusando al Partido Popular de querer que se enquiste la situación para desgastar al Gobierno.

Así justifica Sánchez su gestión de la crisis de Ceuta

En este mes y medio de crisis migratoria, Pedro Sánchez ha ofrecido tres entrevistas y una comparecencia en el Congreso. Todo ello desde que el presidente del Gobierno volviese de sus vacaciones hace 15 días.

De esta forma, Sánchez ha ofrecido una exposición mayor de lo habitual para explicar la gestión del Gobierno en Ceuta.

Las reacciones a las comparecencias de Pedro Sánchez

En su última aparición, Sánchez se ha atrevido a poner fecha de caducidad a esta crisis migratoria. Además, también ha reiterado una vez más a Marruecos de esta situación. Una explicación que replica Alberto Núñez Feijóo y le achaca "una falta de responsabilidad" al presidente del Ejecutivo.

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Esa defensa del país vecino es la que ha alimentado la teoría de un presunto chantaje tras el espionaje del móvil de Sánchez con el programa Pegasus. Sin embargo, el presidente de España asegura que todas estas informaciones son "bulos".

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Hay que recordar que el líder del PNV, Aitor Estaban, fue uno de los que alimentó esa tesis, pero otros socios del Ejecutivo como Sumar o ERC no quieren creer que exista tal chantaje. No obstante, todos ellos aseguran que quieren más explicaciones del presidente del Gobierno.