El Gobierno de Ayuso reconoce ahora que el ático iba a usarse para “alojamiento ocasional de autoridades”

Nadie ha presentado ofertas para comprar el inmueble, por lo que Planifica Madrid volverá a sacarlo al mercado este viernes

Se mantiene a la venta el ático que compró el Gobierno de Ayuso pese a no haber recibido ninguna oferta de compra

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No ha habido comprador para el ático por el que la Comunidad de Madrid llegó a pagar en secreto más de 6 millones de euros y que le ha generado una polémica. La subasta ha quedado desierta y el gobierno de Díaz Ayuso dice que seguirá buscando un posible interesado. Hoy, por primera vez, el ejecutivo madrileño ha reconocido que ese inmueble se adquirió para alojar de forma ocasional a posibles autoridades.

En un intento de zanjar la polémica del ático de Chamberí, la Comunidad de Madrid a través de su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha mostrado un documento de compra en la Asamblea Regional. El objetivo, reconoce ahora, era "contar con un inmueble institucional con una zona de área de trabajo y un alojamiento ocasional a las autoridades de la región o a las propias autoridades de la comunidad".

"Hablan de alojamiento ocasional, pero ¿no eran oficinas?"

Una nueva explicación que sorprende a la oposición. María del Mar Espinar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, no ha tardado en reaccionar al escuchar las explicaciones. "Hablan de alojamiento ocasional, pero ¿no eran oficinas?"

Porque en un primer momento Ayuso defendió que iba a ser una oficina temporal durante la obras en la sede de Sol. "Nos tenemos que ir de este edificio temporalmente, Se va a acometer una reforma integral del edificio" y que ella no sabía nada del ático, "no me compete porque no lo realizo yo".

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Pero debido al revuelo y las dudas que generaban esta operación de más de 6 millones de euros, el gobierno autonómico lo puso a la venta para destinar lo recaudado a los afectados por los incendios y "poder ayudar en la reconstrucción de la sierra oeste de Madrid".

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Del "está en venta chao pescao" a dar más explicaciones

"Está en venta chao pescao", dijo Ayuso queriendo ser castiza y dando carpetazo al asunto. Sin embargo, la subasta del ático ha quedado desierta: nadie ha presentado una oferta de compra. En opinión de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y Función Pública, "la Comunidad de Madrid pagó un precio desorbitado, más de 6 millones de euros por ese ático, que nadie está dispuesto a pagar".

El Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, el ático "se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación".