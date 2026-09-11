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Madrid

La oposición acusa a Isabel Díaz Ayuso de "corrupta" por el ático de 6,3 millones de euros en el Debate sobre el Estado de la Región

Acusaciones de "corrupción" a Isabel Díaz Ayuso por la compra del ático
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Imagen: Europa Press / Vídeo: Informativos Telecinco
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La polémica por el ático ha vuelto a protagonizar la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, marcada por un duro intercambio de acusaciones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los grupos de la oposición.

Isabel Díaz Ayuso visitó el ático de Chamberí después de que la Comunidad lo comprara
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“Usted es una corrupta"

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sostuvo que la presidenta “ya reconoce que el ático era para ella” y aseguró que dejó de optar a esa vivienda porque “la han pillado”. Durante su intervención elevó el tono del enfrentamiento al afirmar: “Usted es una corrupta. Sí, se lo digo a la cara lo que está deseando decirle toda España. Usted es una corrupta”.

Desde el PSOE, la portavoz Mar Espinar acusó a Ayuso de estar “atrapada” y “a la deriva” intentando justificar la compra del inmueble de 6,3 millones de euros. Además, le reclamó explicaciones sobre quién ordenó la operación y dónde se encuentra el expediente administrativo. “La verdad es que qué injusta ha sido la vida. Siete años haciendo y deshaciendo como le ha dado la gana con el dinero de todos los madrileños y cuando va a poner la guinda al pastel con el aticazo de sus sueños, la cazan”, afirmó.

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En su réplica, la presidenta madrileña negó de forma tajante que la vivienda estuviera destinada a su uso personal. Ayuso defendió que ha acreditado documentalmente que buscaba una residencia por sus propios medios y retó a la oposición: “Si yo he mentido, dimito. Si no, dimitan ustedes”. También respondió a las críticas sobre su situación personal asegurando que ha vuelto a vivir de alquiler y reprochó a la izquierda que trate de convertir su vida privada en un asunto político.

La presidenta madrileña recordó que “he vuelto, como siempre, a vivir una vez más de alquiler y como lo he hecho durante 22 años, por mis propios medios.” y lanzó varias preguntas a la oposición: “¿Dónde viven sus jefes? ¿Cómo viven sus maridos? Porque si el novio importa, el marido importará más”.

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