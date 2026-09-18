La jueza abre una pieza separada sobre el ático de Chamberí adquirido por la Comunidad

Este juzgado mantiene abierta por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa una investigación.

El Gobierno de Ayuso reconoce ahora que el ático iba a usarse para “alojamiento ocasional de autoridades”

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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 8, ha abierto una pieza separada en relación al ático comprado por la Comunidad de Madrid en el distrito madrileño de Chamberí, dando traslado a la Fiscalía de Madrid para que informe sobre su competencia en investigar los hechos.

Así consta en una providencia en la que se informa de incorporar a las actuaciones los escritos presentados por las representaciones procesales de Más Madrid, PSOE e Iustitia Europa y dispone la formación de piezas separadas de la documentación aportada por estas partes.

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Este juzgado mantiene abierta por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa una investigación sobre la compra por parte del Gobierno regional, a través de la empresa pública Planifica Madrid, del ático.

El inmueble, que inicialmente se justificó como un espacio que podría utilizarse durante las obras de la sede de la Presidencia en la Puerta del Sol, fue posteriormente puesto a la venta por la Comunidad con un precio de salida de 6,7 millones de euros para destinar sus fondos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio del verano.

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Un informe de 200 páginas

En las más de 200 páginas de informes para justificar el polémico ático no hay ni un documento que explique quién ordenó la compra y al preguntárselo a Ayuso, visiblemente enfadada, lo niega: "Esta memez yo lo lamento mucho. Yo qué sé si la compra o no la compra. ¿Y a mi qué me importa? ¿Qué os pensáis? ¿Que me iba a dejar atropellar por un piso que me da Igual? Yo no quiero una residencia oficial para vivir".

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“Se buscan muchas viviendas. Yo estaba buscando una casa y me la buscaba yo, no la Comunidad”, ha dicho Ayuso al respecto. “Lo que sí sé, y vamos, lo juro, y lo puedo demostrar de mil maneras, es que yo no quiero una vivienda ni quiero una residencia oficial para vivir”, ha insistido. Le parece que no hay ningún escándalo, sino que se trata de una “memez”, y que si es necesario volverá “a decir la bromita del chao, pescao. Es que no es para mí. No quiero saber nada de esta historia. Y por más que explico, por más que digo, da igual”.

Después de mes y medio rechazando iba a ser una residencia oficial, el gobierno regional reconoció ayer su uso como alojamiento temporal. Como señaló el consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, "alojamiento ocasional a las autoridades de la región o a las propias autoridades de la comunidad".

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Como reflejan también los informes, la Comunidad necesitaba un "inmueble institucional de caracter residencial" contradiciendo lo defendido desde el principio: que iba a ser una oficina durante las obras de sol.

Pero hay un documento que también ponen en duda la justificación "suficiente" de la operación, como observa una interventora de la Consejeria de Economía: echa en falta un estudio de necesidad o una comparación con otras viviendas, aunque aprueba la adquisición, que "debería haberse desarrollado suficientemente sin profundizar en el estudio de necesidad, idoneidad, aspectos económicos tales como renta, gastos, comparativa de edificios similares".

El objetivo de la Comunidad era pagar un alquiler desde agosto: 3.000 euros al mes a Planifica Madrid. Pero todo cambió al estallar la polémica. Lo puso a la venta, pero que no recibir ofertas, vuelven a subastarlo.

Óscar López, rival de Ayuso en el futuro por la presidencia de la Comundidad y hoy ministro, ha sido duro en su valoración. "La señora Ayuso decidió que todos los madrileños le pagaran un ático de lujoy le han pillado con el carrito del helado".

Mientras se pone en marcha el proceso judicial: la jueza pregunta a la Fiscalía si es competente. Es el primer paso para investigar el polémico ático.