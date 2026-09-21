El juez pide a Zapatero que aporte "toda la documentación que se encuentre en su poder" respecto a las joyas halladas

El magistrado que instruye el caso Plus Ultra ha pedido un informe pericial más detallado sobre las joyas

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El juez que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un plazo de tres días al expresidente del Gobierno para que pueda aportar "toda la documentación que se encuentre en su poder" respecto a las joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama también ha encargado un informe pericial sobre estas joyas, que será realizado por gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, que podrán contar con apoyo técnico del Instituto Gemológico Español.

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Un informe pericial sobre el valor y origen de cada joya

El magistrado que instruye el caso Plus Ultra ha pedido un informe pericial más detallado sobre las joyas halladas en el registro policial de la oficina de Zapatero, tras la tasación hecha por otra joyería, Ansorena, que calculó que los collares, sortijas o pendientes tenían un valor de 1,3 millones de euros.

El juez toma esta decisión tras la petición que la fiscal del caso, Elena Lorente, le hizo el pasado mes de julio, cuando solicitó ampliar el análisis gemológico de las piezas para averiguar el valor actual de mercado y determinar la fecha en que se engarzaron las piezas de alta joyería, ante la sospecha de que su precio sea muy superior a la cifra dada por Ansorena.

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Según detalla el juez en su auto, el nuevo informe pericial deberá describir de forma individualizada y detallada cada pieza; identificar, si fuera posible, el área geográfica en la que se fabricaron las de mayor valor; identificar los metales preciosos o clasificar las gemas determinando peso, pureza, talla, calidad y demás características técnicas relevante.

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También se buscará determinar si hay marcas de fabricante, numeraciones o elementos identificativos y determinar, en su caso, la "antigüedad aproximada de las piezas" u otras circunstancias técnicas de interés. Al final, la joyería deberá calcular el valor actual de cada joya, de forma individual, y el valor conjunto de todo el lote intervenido.

Con la solicitud de este informe pericial y con la citación a las hijas de Rodríguez Zapatero, que acudirán ante el juez como investigadas el próximo 30 de noviembre, Calama avanza en las pesquisas del caso Plus Ultra, en el que investiga al expresidente por presuntamente ser el "vértice" de una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, y prosigue además con las averiguaciones respecto a las más de 60 piezas de joyería intervenidas