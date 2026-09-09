Iñaki Aguado 09 SEP 2026 - 15:23h.

Pedro Sánchez anuncia su intención de contar con el expresidente Zapatero en la próxima campaña electoral: “Voy a contar con José Luis”

Pedro Sánchez: “Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027”

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que se ve “con ganas” para presentarse a las próximas elecciones generales que apunta podrían ser en la primera mitad del año, aunque sin coincidir con municipales y autonómicas. También adelantó que contará con el expresidente Rodríguez Zapatero en la campaña: “Voy a contar con José Luis”.

“¿Qué hubiera hecho otro gobierno, se hubiera liado a tiros?”

Sánchez comenzó su entrevista en TVE analizando el clima institucional y las tensiones con el Tribunal Supremo. Sobre la suspensión del derecho a voto de los beneficiarios de la ley de nietos, afirmó: “No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027”.

El presidente enmarcó este choque en lo que considera una estrategia de la oposición, denunciando el cuestionamiento del sistema electoral a través de bulos que, según dijo, alientan PP y Vox. Aun así, evitó extender la crítica al conjunto de la judicatura y defendió la labor de la jueza que investiga lo ocurrido en Ceuta: “No está reñido el compromiso político coyuntural de una persona con las labores de jueza”.

Sobre esa crisis migratoria, Sánchez reivindicó la respuesta del Ejecutivo: “He estado al pie del cañón”, aseguró, defendiendo también la actuación de sus ministros. Frente a las críticas de la oposición, lanzó una pregunta retórica: “¿Qué hubiera hecho otro gobierno, se hubiera liado a tiros?”. Acusó al PP de sugerir una reacción desproporcionada: “Poco menos que estaban sugiriendo una respuesta armada a esa crisis. Me parece una barbaridad, no estamos hablando de invasores, son personas que buscan una vida mejor”. También negó cualquier presión de Marruecos: “Este Gobierno por supuesto que nunca acepta ningún chantaje. No va con nosotros y no tenemos nada que ocultar”.

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Respecto al calendario judicial que afecta a miembros del PSOE, aseguró que el partido actuará con transparencia: “Si nos imputan iremos, a defender nuestra inocencia… porque no hay financiación irregular en el PSOE ”.